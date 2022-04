Carlos Antonio y su “seria protesta” contra Nacional

Carlos Antonio Vélez criticó a Nacional tras la celebración de sus 75 años profesionales. El analista se despachó en plena transmisión televisiva.

Atlético Nacional celebró sus 75 años de vida profesional un día antes de enfrentar a Once Caldas por la Liga BetPlay. En plena transmisión televisiva, el analista la cogió contra el equipo verde, pues no invitaron a Juan José Peláez al evento privado, actitud que causó molestia en el recorrido comentarista.

Peláez fue campeón y subcampeón con Atlético Nacional, además de ser el segundo técnico con más partidos dirigidos en la institución. Curiosamente, el hoy comentarista no estuvo en la lista de invitados, desplante que muchos hinchas argumentan desde una demanda laboral interpuesta hace años.

Vélez afirmó: “Me parece de pésimo gusto que Nacional no haya invitado a Juan José Peláez. Él fue técnico de Nacional, ganó cosas con Nacional y estuvo mucho tiempo en el equipo verde. Por lo tanto, este pechito presenta una seria protesta. Me parece una indelicadeza absoluta”.

Carlos Antonio no se quedó ahí, sino que aumentó su crítica a los directivos del club: “Peláez hace parte de la historia de Nacional. ¿No invitar a una persona de ese talante? Me parece, además de un error de protocolo, una falta que no es venial. Es un pecado mortal”.