Atlético Nacional es el equipo con mejor promedio de asistencia en este 2022. Sin embargo, algunos se preguntan si la localía está en riesgo por Maluma.

Atlético Nacional tendrá un mes de abril bastante movido. Aparte de tener que asegurar su clasificación en Liga BetPlay, los verdes debutarán en la siempre importante Copa BetPlay ante Once Caldas. Sin embargo, el concierto de Maluma ha creado temores entre muchos de los hinchas, considerando lo ocurrido con el DIM.

Independiente Medellín no podrá ejercer su localía en dos compromisos debido al concierto de Maluma, sin incluir otro evento musical que tomará escena en mayo. Los rojos tendrán que buscar casa prestada para Internacional de Brasil y el clásico ante Atlético Nacional, ambos de manera consecutiva.

Por esos días, Nacional jugará dos veces de local contra Once Caldas, uno por Copa BetPlay el 20 de abril y otro por Liga BetPlay el 24 de abril. Aunque el famoso concierto es el 30 de este mes, aún no hay información al respecto y se especula que no había problemas para jugar en el Atanasio Girardot.

Calendario Abril y Mayo 🗓️🇳🇬 10/4: América (L)

17/4: Águilas (V)

20/4: Once (L)*

24/4: Once (L)

1/5: DIM (V)

8/5: Pereira (L)

11/5: Once (V)*

15/5: Equidad (V)

22/5: Fecha 1 – Cuadrangular *Copa BetPlay — Juan David Londoño (@juandl84) April 8, 2022

Posterior a los dos cruces contra Once Caldas en el Atanasio, Nacional recibirá a Deportivo Pereira el 8 de mayo, fecha que no interfiere con la realización del evento musical. Eso sí, la cancha podría estar algo dañada por la gran logística de la tarima y demás.