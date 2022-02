Blooper del ‘Rifle’ Andrade es tendencia en redes sociales

Atlético Nacional venció por la mínima diferencia (1-0) a Unión Magdalena en el juego que cerró la jornada sabatina de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2022 – I.

El Verde paisa volvió al triunfo, pero el equipo que dirige Alejandro Restrepo no llena del todo al hincha y uno de los jugadores que más esperan es el ‘Rifle’ Andrade, quien ayer regresó a la titularidad, pero protagonizó un ‘blooper’.

Al minuto 69′, Andrés Andrade tuvo una jugada de esas que solo se dan una vez en los partidos. Pase desde izquierda de Danovis Banguero para que el ‘Rifle’ defiriera con la porteria sola en el segundo palo. No obstante, esto no fue así y desperdició la oportunidad de gol más clara del partido. Por suerte, para ellos, no igualó Unión Magdalena en un jugada posterior.

El fallo del ‘Rifle’ Andrade

Entre tanto, Atlético Nacional se prepara para lo que será el juego del jueves ante Olimpia por la fase previa de Copa Libertadores (partido de ida), el cual se disputará en Paraguay. La vuelta de este compromiso será el 3 de marzo.