‘Arriero’ Herrera: “Los refuerzos están en las menores”

El técnico de Atlético Nacional habló sobre el tema de los fichajes y dejó claro que las alternativas las tienen en el club.

Desde hace varias semanas, en el entorno de Atlético Nacional se está mostrando preocupado debido a que el semestre de competencia ya comenzó y no se han escuchado rumores con relación a la posible llegada de refuerzos para este semestre. Las directivas explicaron que se planificó con la nómina para todo el 2022 a pesar de que el DT ha solicitado reforzar ciertas posiciones.

+ Varios clubes del exterior quieren llevárselo tras el título con Nacional

Parece que ya está asimilado que este semestre no habrá movimientos con relación a este tema y el técnico Hernán Darío Herrera tendrá que buscar a los jugadores que necesite en las categorías de formación. Luego de su debut en esta Liga BetPlay ante Cortuluá con una nómina llena de juveniles, comentó que tiene herramientas para elegir.

Este lunes en rueda de prensa previo al juego con Junior, dijo. “Los refuerzos que yo pedí, los tenemos en las menores. Hay jugadores importantes que me puedan ayudar, no me preocupo por los que puedan llegar, vamos partido a partido. Solo salieron 4 jugadores: Gio, Aguilar, Baldomero, Fory, pero con lo que vi ayer, hay buenas cosas abajo“.

De momento, habrá que esperar para ver si en Nacional finalmente deciden buscar algún jugador, recordando que hay interés de otros cuantos jugadores más, como Aldair Quintana y Jarlan Barrera. Son pocos los nombres que han sonado alrededor de la institución y por problemas económicos, el tema seguiría siendo así.