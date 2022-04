Andrés Andrade se ha convertido en referente de Atlético Nacional. Aunque en 2021 tuvo un bajón importante, el 10 sigue siendo aplaudido por los hinchas.

Andrés Andrade finaliza contrato con Atlético Nacional en diciembre de este 2022, pero el jugador ha manifestado quererse retirar en la institución, algo que sorprendió por su amor hacia América de Cali, club del cual es hincha. El Rifle habló sobre varios temas.

En entrevista con Q’hubo, Andrade se sinceró y aparte de hablar sobre su cariño por Atlético Nacional, también tocó el tema de la hinchada, relación que ha sido difícil de mantener en los últimos años, debido a los fracasos constantes. El atacante contó un pequeño chascarrillo.

Andrade fue indagado sobre su cántico favorito de la hinchada de Atlético Nacional. El Rifle respondió: “La verdad no sé, porque siempre escucho ‘ponerle huevos’ jajaja. Pero creo que es una gran afición que tiene unos cánticos hermosos”.

Aunque ese chiste no podría gustarle a algunos, Andrade sí resaltó un momento de la hinchas que siempre se hace presente en el Atanasio: “Algo que me impacta mucho es cuando en el himno de Antioquia se dice ‘Oh libertad, oh Nacional’, ahí se me eriza la piel”.