Álvaro Angulo fue un acierto para Atlético Nacional. Las negociaciones se demoraron, fueron complejas de lado y lado, pero su talento es indiscutible.

Atlético Nacional por fin encontró ese lateral izquierdo que buscaba. Tal vez desde Farid Díaz, los verdes no tenían seguridad por la banda, no solo en defensa sino también en ataque. El joven que pasó por Águilas Doradas se ha ganado la titularidad y no le tiene miedo a demostrar sus cualidades en otra posición.

Álvaro Angulo es seguro de sí mismo y sabe qué le puede aportar a Nacional. El rol de lateral izquierdo no es su única posición predilecta: “He dialogado con el profe sobre jugar de extremo. Espero que esa banda izquierda también sea fortalecida en Nacional. Me gusta el ataque, me gusta celebrar y acompañar a los jugadores ofensivos”.

A su vez, sabe que Nacional debe tener precauciones ante Olimpia, sobre todo en el costado: “Por las bandas podemos sacar mucha ventaja. Ellos invitan a jugar por fuera. Debemos ser inteligentes y no caer en el juego de ellos. Olimpia es grande, pero Nacional también lo es”.

Finalmente, Angulo se jactó de su talento y demostró que no le tiene miedo a los retos, ni tampoco a la camiseta de Atlético Nacional: “He estado en Sudamericana, pero esto es diferente. Cuando uno piensa que es buen futbolista, no hay preocupaciones”.