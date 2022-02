Andrés Andrade dilapidó una opción clara en el último partido de Atlético Nacional y las críticas no se hicieron esperar. El jugador habló sobre su bajón.

Andrés Andrade ha perdido su protagonismo considerablemente en los últimos meses con Atlético Nacional. El jugador de 32 años estuvo en tan alto nivel que fue convocado a la Selección Colombia, pero las lesiones le han pasado factura y él es consciente de eso, además de recuperaciones mal llevadas.

Andrade se refirió a la jugada errada en el juego contra Unión Magdalena: “Tengo mucha autocrítica, más sabiendo que erré un gol fácil de hacer. Ya me siento con esa presión interna de poder marcar gol e influir en el marcador”. El volante creativo no le metió mucho drama al asunto.

Referente a su bajón individual, Andrade reveló su calvario con las lesiones y afirmó que el afán de regresar le ha causado más daño: “Cuando fui a la Selección en Eliminatorias, tuve una lesión importante. Por la urgencia, me metí mal curado y eso me costó para volver a estar al nivel”.

El Rifle no sale de una para estar metido en otra, algo que no lo deja volver a su mejor nivel: “En el último partido de 2021 ante Junior, vuelvo y me lesiono. Creo que estaba volviendo a mi nivel. Por honor a la camiseta, traté de darlo todo y recaí. Cada que estoy recuperándome, vuelve y pasa otra lesión”.