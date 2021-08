¡Alistan importante acuerdo entre Atlético Nacional y Cortuluá por caso Fernando Uribe!

Este 10 de agosto ha sido un día muy agitado por la información que ha surgido de Atlético Nacional por el litigio con Cortuluá por el caso Fernando Uribe.

A primera hora, se conoció que el cuadro Verdolaga, a través de su apoderado, César Mauricio Giraldo Hernández, renunció a la apelación que había instaurado ante el TAS. Esto radica que el caso queda cerrado desde la justicia deportiva, por lo que no le quedará de otra más que negociar Cortuluá.

Ante esto, el periodista Alejandro Pino Calad, quien ha llevado muy de cerca este caso, manifestó en su cuenta de Twitter que ya habría acuerdo entre ambos equipos y Nacional podría inscribir a sus nuevos jugadores.

Así se daría la negociación: “Nacional va a pagarle al Tuluá una cifra alta (aunque no los 5 millones de dólares) y va retirar la demanda ordinaria, y le van a permitir inscribir todos sus refuerzos por un plazo legal ganado con preinscripción. En Macondo no ha pasado nada…”.

Ya me contaron el final de la novela: Nacional va a pagarle al Tuluá una cifra alta (aunque no los US$5 millones) y a retirar la demanda ordinaria, y le van a permitir inscribir todos sus refuerzos por un plazo legal ganado con preinscripción. En Macondo no ha pasado nada…

