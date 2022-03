Alex Mejía: “El profe Reinaldo tiene abiertas las puertas de Nacional”

El referente del cuadro verdolaga se refirió a los rumores que involucran al DT de la Selección Colombia con un posible regreso al club.

A lo largo de las últimas semanas, se ha venido hablando mucho sobre el futuro de Atlético Nacional con relación al cuerpo técnico que reemplazaría a Alejandro Restrepo, mencionando a muchos candidatos que han sonado alrededor del cuadro antioqueño. Uno de los nombres que es de los favoritos de los directivos, es el de Reinaldo Rueda.

Según se pudo conocer desde hace varias semanas, el máximo accionista del club, Antonio José Ardila, es quien quiere recuperar al técnico que los sacó campeones del continente en 2016, pero entienden que tiene obligaciones con la Selección Colombia, buscando por estos días la clasificación al Mundial de Catar 2022.

En caso de que no cumpla su objetivo, Alexander Mejía ya le abrió las puertas del equipo para que no dude sobre el siguiente paso en su carrera. “Conozco bien al profe, pasé momentos agradables, nos comunicamos porque sé del cariño, él es muy importante para la selección, ojalá pueda continuar, pero si no, él tiene las puertas abiertas en Nacional“, dijo a Win Sports.

Este martes, el combinado nacional estará enfrentando la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y dependiendo de otros resultados, se conocerá si el equipo se apodera del cupo por repechaje o queda eliminada del ciclo mundialista. De eso dependerá la continuidad de Reinaldo Rueda.