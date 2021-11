Alejandro Restrepo: “En los últimos partidos de Liga no estuvimos a la altura de los demás”

Atlético Nacional tuvo una terrible tarde en el estadio Atanasio Girardot y cayó por 1-3 a manos de Millonarios FC en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-II, perdiendo su invicto de 24 fechas en casa y ajustando su segunda derrota en el torneo.

El Verde no pudo contar con tres de sus titulares: Danovis Banguero, Jéfferson Duque y Baldomero Perlaza, además de dos de sus emergentes recurrentes, Geisson Perea y Jonathan Marulanda, sin embargo, el entrenador Alejandro Restrepo aseguró que los errores no pasaron por esas bajas.

“Las ausencias, ausencias son y no podíamos contar con ellos y sentimos que cada uno de los jugadores que tiene esta plantilla están preparados para actuar, lo han demostrado en otras oportunidades y han sacado partidos muy importantes y difíciles”, apuntó.

Luego, analizó el duelo en cancha. “En el juego intentamos fluir, en el primer tiempo logramos llevar muy bien la pelota al tercio medio, pero a partir de ahí, tanto en la mitad como en el último tercio, no fluíamos, no estábamos bien ubicados, no interactuábamos bien, tuvimos pocas situaciones de gol o cerca del gol y era por esto, reflexionamos en el entretiempo, pensábamos que los jugadores estaban convencidos pero iniciando cometimos un par de errores, son distracciones, uno en pelota parada que lo entrenamos y le ponemos mucho el foco y a partir de ahí el segundo gol es una pelota también que perdemos atacando, intentando empatar y en la contra, virtud del jugador rival que con espacio pudo anotar y a partir de ahí intentamos, con los cambios, con la actitud del equipo que sentimos que siempre estuvo, pero igual siempre estuvimos incómodos en campo“, explicó.

El Verde llegará a los cuadrangulares en una curva descendente, pues ajusta cuatro duelos sin ganar, con tres empates y una derrota, por eso, la autocrítica fue profunda por parte del DT. “Competir este tipo de partidos que van a ser los partidos de finales, cuál es el nivel de atención que debemos tener porque nos hacen tres goles en pelota parada, que generalmente no concedimos y no estuvimos atentos ahí, elevar también nuestro nivel de cara a las finales, sentimos que en estos últimos cuatro o cinco partidos no estuvimos a la altura de los demás, pero también tuvimos uno en el medio muy bueno, que fue la final, entonces es reenfocarnos, entrenar de la mejor manera, recuperarnos bien, e iniciar las finales sabiendo que es un torneo que arranca de ceros y donde va a ser muy importante el foco que tengamos”, concluyó.