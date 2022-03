Aldair Quintana y más detalles de la situación personal que vive

El portero de Atlético Nacional pasa por un complicado momento a nivel deportivo y hay alerta por la forma en la que lo habría afectado a nivel personal.

En los últimas meses, Aldair Quintana ha estado viviendo el momento más complicado de su carrera deportiva, pues a pesar de que el semestre pasado estaba teniendo un rendimiento notable, algunos errores puntuales lo condenaron y mentalmente no se logró recuperar, por lo que para esta nueva temporada decidieron entregarle la titularidad a Kevin Mier.

Quintana pudo atajar en dos partidos, ante Envigado y ante Atlético Bucaramanga, pero en los dos juegos su situación le jugó una mala pasada y ambos acabó con goles en contra por errores individuales. En el último partido la situación fue más allá y se negó a jugar en el segundo tiempo, a pesar de la insistencia del cuerpo técnico.

Esta semana, el periodista de ESPN Colombia, Adolfo Pérez, reveló lo que Quintana hizo en el camerino. “Aldair Quintana entró destruido al camerino. Se sentó en un rincón, se agarró la cabeza, se halaba, literalmente, el cabello. Así me lo contaron. Fue el psicólogo a hablar con él, a decirle: ‘Este es tu momento, tienes que recuperarte, tú no puedes renunciar a esta oportunidad’. No hablaba“.

Explicó que fue su decisión no continuar en el juego. “El entrenador le habló, le hablaron los jugadores, le habló en cuerpo técnico y él no respondió. Y le dijo al técnico: ‘Profe, no soy capaz. Estoy destruido, por respeto a mis compañeros no soy capaz de salir a jugar así‘. Entonces el técnico no tuvo una alternativa distinta a cambiarlo“, relató.

Dijo que habló con el grupo al finalizar el compromiso. “Al final del partido, él se reunió con el grupo, que era un grupo de jovencitos. Él mismo les dijo: ‘Yo acabo de cometer un error. Quiero presentarles disculpas. No lo vayan a hacer nunca, porque uno nunca debe renunciar a jugar al fútbol y lamento enormemente lo que me pasó. Estoy muy triste por lo que me pasó, pero vengo con esta sobrecarga psicológica y no era capaz de perjudicar más a mi equipo en el periodo complementario y yo sé que, si hubiera jugado, lo hubiera perjudicado más’“.