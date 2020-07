La caída de WhatsApp es tendencia en las redes sociales

En horas de la tarde de este martes 14 de julio, millones de usuarios de WhatsApp evidenciaron fallas en la plataforma de mensajería y llamadas gratuitas más importante del planeta.

Sin embargo, en cuestión de minutos, todo volvió a la normalidad, para la felicidad de todos. Por tal motivo, presentamos los mejores ‘Memes’ que rápidamente, se convirtieron en tendencia por todas las redes sociales.

WhatsApp users coming to twitter because WhatsApp is down #whatsappdown 🤪 pic.twitter.com/uffOn1OkTj — Lerato M (@Leratolirraa) July 14, 2020

People who Uninstalled and then Reinstalled their whatsapp right now :#whatsappdown pic.twitter.com/jCYSchDt3J — Syed Qarab (@QarabSyed) July 14, 2020

Whatsapp is down and meanwhile me who didn’t even notice#whatsappdown pic.twitter.com/ajsJpEcJx3 — 🍂🍂 (@Leo__weirdo) July 14, 2020

Some of us didn’t even notice that Whatsapp #whatsapp was down 🤪🤪 pic.twitter.com/9M6QM90zUK — Lerato M (@Leratolirraa) July 14, 2020

#WhatsAppDown When whatsapp is down and you are in middle of a imp conversation.. pic.twitter.com/AKULsbGyLi — KJ (@kajal_sacheti) July 14, 2020

WhatsApp en este momento: pic.twitter.com/R8eyZIUXdJ — Dulce Soltero (@Dulce_Soltero_) July 14, 2020

#WhatsAppDown Me running to Twitter to confirm whether whatsapp is actually down or not. #whatsapp pic.twitter.com/rIapzdKV4F — AnonGuy (@ChoraBanaras) July 14, 2020