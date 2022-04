Ocho colombianos en la prelista del Giro de Italia 2022

El Giro de Italia, la primera de las tres grandes vueltas se llevará a cabo del 6 de al 29 de mayo.

Del 6 al 29 de mayo se correrá la edición 105 de Giro de Italia, que en menos de una semana ya estará rodando una de las tres grandes vueltas del calendario World Tour del ciclismo por las carreteras europeas de Hungría e Italia.

Poco a poco los equipos están formando su mejor nómina para pelear por el título de la carrera, por eso ya se dio a conocer la lista preliminar de los ciclistas que estarían en el Giro.

Colombianos en el Giro:

En esa lista de los preinscritos del Giro, se encuentran varios colombianos que buscarán su lugar en la carrera y por supuesto en el podio. Ellos son:

Miguel Ángel López (Astana)

Santiago Buitrago (Bahrain)

Jhonatan Restrepo (Androni)

Diego Camargo (EF)

Esteban Cháves (EF)

Iván Ramiro Sosa (Movistar)

Fernando Gaviria (Emirates)

Algunas nóminas confirmadas:

Los equipos ya sienten la emoción del Giro, por lo que anticipadamente han sido confirmando su nómina de ciclistas como el Ineos, Bora y el UAE Emirates que confirmó Gaviria como uno de sus sprinters para la carrera.

Los equipos ya sienten la emoción del Giro, por lo que anticipadamente han sido confirmando su nómina de ciclistas como el Ineos, Bora y el UAE Emirates que confirmó Gaviria como uno de sus sprinters para la carrera.

Recorrido:

21 etapas tendrá el Giro 2022, el cual iniciará en Budapest, Hungría y terminará en la ciudad de Verona, Italia, con dos CRI incluidas en el recorrido. 3.445 kilómetros de puro ciclismo por tres semanas en carreteras europeas.

Etapa 1: Budapest- Visegrád (195 km)

Budapest- Visegrád (195 km) Etapa 2: CRI Budapest-Budapest (9.2km)

Etapa 3: Kaposvár-Balatonfüred (201 km)

Etapa 4: Avola – Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) (172 km)

Etapa 5: Catania-Messina (174km)

Etapa 6: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri) (192 km)

Etapa 7: Diamante- Potenza (196 km)

Etapa 8: Napoli- Napoli (153 km)

Etapa 9: Isernia – Blockhaus (191 km)

Etapa 10: Pescara – Jesi (196 km)

Etapa 11: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia Parmigiano Reggiano Food Stage (203 km)

Etapa 12: Parma – Genova (204 km)

Etapa 13: Sanremo – Cuneo (150 km)

Etapa 14: Santena – Torino (147 km)

Etapa 15: Rivarolo Canavese – Cogne (178 km)

Etapa 16: Salò – Aprica (Sforzato Wine Stage) (202 km)

Etapa 17: Ponte di Legno – Lavarone (168 km)

Etapa 18: Borgo Valsugana – Treviso (151 km)

Etapa 19: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte (177 km)

Etapa 20: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) (168 km)

Etapa 21: CRI Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) (17,4 km)

CRI: Contrarreloj Individual

Historial de colombianos en el Giro:

El primer colombiano en coronarse campeón fue Nairo Quintana la edición 97 de la carrera que fue en el año 2014, venciendo a su compatriota Rigoberto Urán que fue segundo y a Fabio Aru que fue tercero. Nairo también se quedó con el título de los jóvenes.

Egan Bernal nos puso a vibrar el año pasado con su gran Giro en su versión 104, llevándose el título por segunda vez en la historia para Colombia y otra vez la camiseta de los jóvenes. Damiano Caruso y Simon Yates completaron el podio.

Rigoberto Urán también fue subcampeón en el 2013, Esteban Cháves en el 2016 y Nairo Quintana en el 2017.

Migue Ángel López ha sido el único colombiano en el tercer puesto del Giro en el año 2018

En toda la historia del Giro, los ciclistas colombianos han ganado 31 etapas. Fernando Gaviria es el colombiano que más ha levantado los brazos en el Giro de Italia con un total de cinco triunfos: Etapas 3, 5, 12 y 13 en el 2017 y Etapa 3 en el 2019.

🇬🇧 All across Italy chasing a dream, beauty all around, and lots of hard work. Just one thing in mind: Verona… in Pink 🇮🇹 Attraverso l’Italia, attraverso un sogno, attraverso bellezza e fatica. In testa solo il Rosa. In testa, Verona.#giro #giroditalia pic.twitter.com/f2LuAUxbmw — Giro d’Italia (@giroditalia) April 29, 2022

