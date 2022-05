Los ciclistas colombianos que estarán en el Giro de Italia son...

El Giro de Italia 2022 iniciará en los próximos días y como es tradicional habrán ciclistas colombianos en los diferentes equipo de la carrera.

En esta ocasión el Giro de Italia no tendrá la participación de Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Jonatha Restrepo y Estaban Chaves. Las lesiones son la causa principal para que Colombia y los aficionados al ciclismo puedan disfrutan de la generación más joven de esta disciplina.

Seis serán los representantes en la carrera por nuestro país, que esperan darle muchas victorias a Colombia en las carreteras italianas. En esta oportunidad Astana, Movistar, Team Emirates, Bahrain Victorious y el Education First serán los equipos que tendrán participación colomabiana.

El Giro iniciará el próximo viernes 6 de mayo y terminará el 29 del mismo mes. El recorrido comenzará en Budapest – Visegrád y llegará Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) – Tissot ITT el último día de la competencia en la que se espera que algún protagonista del podio sea de Colombia.

+“Luis Diaz un día podría ser el número uno del mundo”: Robert Pires

+Luis Sinisterra: “Creo que es realmente bueno”

Miguel Ángel López (Astana)

Fernando Gaviria (Team Emirates)

Iván Ramiro Sosa (Movistar)

Harold Tejada (Astana)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Diego Camargo (Education First)

🇬🇧 All across Italy chasing a dream, beauty all around, and lots of hard work. Just one thing in mind: Verona… in Pink

🇮🇹 Attraverso l’Italia, attraverso un sogno, attraverso bellezza e fatica. In testa solo il Rosa. In testa, Verona.#giro #giroditalia pic.twitter.com/f2LuAUxbmw

— Giro d’Italia (@giroditalia) April 29, 2022