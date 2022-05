Koen Bouwman ganador de la séptima etapa del Giro de Italia

La séptima fracción del Giro de Italia se disputó entre Diamante y Potenza, con un recorrido de 196 kilómetros. La montaña regresa al Giro, con el monte Sirino, primera categoría, como la principal prueba de esta etapa. Numerosos ataques se dieron sobre el tramo inicial, sin embargo, el pelotón permanecía agrupado. La lucha por la fuga del día estuvo presente durante toda la fracción.

El ciclista colombiano Diego Camargo (EF), fue protagonista en la jornada en la escapada junto a corredores destacados como Tom Dumoulin, Wout Poels, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Davide Villella y Davide Formolo. El ritmo impuesto por los corredores en la fracción llegó a sumar una ventaja de cerca de 5 minutos sobre el pelotón, en el descenso del monte Sirino.

El pedalista neerlandés, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), logró pasar en primera posición en el último puerto el día, jugándose la etapa con su compañero Tom Dumoulin. De esta manera, Bouwman se adjudicó la séptima etapa en Potenza luego de 5 horas de carrera.

La fuga hizo peligrar la ‘maglia rosa’, sin embargo, el español Juan Pedro López (Trek Segafredo) mantuvo la diferencia para mantenerse líder del Giro. El pedalista, Santiago Buitrago (Bahrain) continúa como el mejor colombiano en el Giro en la casilla 15. Por su parte, el ‘cafetero’ Diego Camargo protagonista en la fracción del día subió a la casilla 49 en la general.

