Fórmula 1: No habrá reemplazo para el GP de Sochi

Ahora, el calendario de la Fórmula 1 solo tendrá 22 carreras en este presente año, de las cuales ya se han corrido cinco.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Fórmula 1 anunció que para este 2022 se correrán 22 carreras y no 23 como estaban estipuladas en el calendario, ya que tomaron la decisión de no buscarle reemplazo al Gran Premio de Rusia, que se llevaría a cabo en la ciudad de Sochi.

“El calendario de Fórmula 1 de 2022 ahora contará con 22 carreras en lugar de las 23 planeadas originalmente, luego de la decisión de no reemplazar el Gran Premio de Rusia”. menciona el comunicado.

Formula 1 will race at 22 Grands Prix in 2022

A principios de este año, específicamente en el mes de marzo. Los CEO ́ s de la Fórmula 1 y los organizadores de la carrera en el país europeo tomaron la decisión de cancelar el contrato a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, el cual empezó en el mes de febrero del presente año.

Recordemos que el contrato entre el promotor Rosgonki y la F1, estaba vigente hasta el año 2025. Y en ese acuerdo se tenía pensado cambiar a la ciudad de Sochi por San Petersburgo para la carrera del 2023, pero se rompió , y por ahora no habrá más Fórmula 1 en Rusia.

Ya que para el 2023 se sumarán dos carreras más al calendario: China y Las Vegas, pero también se habla de que Francia y Bélgica serían bajas para la próxima temporada.

Antes de que la Fórmula 1 tomara la decisión de no buscarle reemplazo a Sochi, algunos países habían sonado para tomar esta fecha del calendario, se rumoraba de que Qatar y de doble carrera en Singapur la podrían albergar, pero a raíz de los costos logísticos para las tres carreras transoceánico que eran Rusia, Singapur y Japón son altos, por lo que decidieron dejarlo en 22 carreras.

Habrán dos semanas en las que no habrá competición de la Fórmula 1, las cuales serán entre GP de Italia en Monza el 11 de septiembre y el GP de Singapur en Marina Bay el 2 de octubre.

Este fin de semana del 20 al 22 de mayo, se llevará a cabo la sexta carrera de la temporada 2022, el Gran Premio de España que se correrá en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

