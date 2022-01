Egan Bernal: nuevo parte médico tras salir del Quirófano

Después de salir satisfactoriamente del quirófano, Egan Bernal ya se encuentra despierto y sigue con su recuperación tras el accidente.

Ya despierto, el ciclista colombiano sigue en cuidados intensivos y en estudio de su estado. Se le realizaron varias cirugías, pero las logro superar de gran forma, teniendo en cuenta varios partes médicos. Esto lo informo su equipo de comunicaciones.

El campeón de Francia e Italia sufrió un aparatoso accidente al chocar con un bus intermunicipal estacionado, mientras el y su grupo de compañeros del equipo Ineos Grenadiers entrenaban en la zona de Gachancipá.

Según el comunicado del equipo de comunicaciones de Egan, dice que “En este momento Egan ya se encuentra despierto y está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos, donde cuidarán de como corresponda su cuerpo a las cirugías y las diferentes intervenciones a las que ha sido sometido”.

Además, el mismo equipo de comunicaciones afirmó las lesiones que sufrió Egan después del impacto contra el bus este lunes. En ese momento, personas y conductores que estaban cerca, llamaron a los paramédicos y atendieron al ciclista momentáneamente.

También el comunicado indicaba que, Egan presentó “fractura de vértebras, fractura de fémur derecho, fractura de rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas debido al fuerte impacto”.

An update on Egan.

Thank you for every single message of support #FuerzaEgan pic.twitter.com/5kHNojl6li

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 25, 2022