¡Definidas las finales de conferencia de la NBA!

Miami Heat, Boston Celtics, Dallas Mavericks y Golden State Warriors lucharán por el trofeo de la NBA.

Luego de varios días de vibrante baloncesto en la NBA de los Estados Unidos, se definieron los finalistas de la Conferencia Este y de la Conferencia Oeste, luego de disputarse las semifinales en cada una de ellas.

El tercer mejor equipo de la temporada regular (Boston) se enfrentó al actual campeón de la NBA (Milwaukee) en una emocionante serie, donde los Celtics la terminaron ganando por 4-3, logrando no su pase a la final de Conferencia, sino también destronar a los ganadores del año pasado que querían repetir título.

Partido 1: Celtics 89-101 Bucks

Partido 2: Celtics 109-86 Bucks

Partido 3: Bucks 103-101 Celtics

Partido 4: Bucks 108-116 Celtics

Partido 5: Celtics 107-110 Bucks

Partido 6: Bucks 95-108 Celtics

Partido 7: Celtics 108-101 Bucks

POV: You’re in our locker room headed to the Eastern Conference Finals 👊 pic.twitter.com/PmPMVijone

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 13, 2022