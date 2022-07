Copa de Naciones: Martha Bayona ganó oro para Colombia

En el tercer día de competencias de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, la colombiana Martha Bayona sumó el primer oro tricolor y una de las dos medallas que Colombia ganó ayer.

Watch this 👇 @MarthaBayona14 sends it 🚀 in the 500m Time Trial to take the win in front of an incredible home crowd!

Cali 🙌#TissotNationsCup pic.twitter.com/YmfhRPdFnl

