Confirmados los colombianos para la Critérium Du Dauphiné

Camilo Ardila, Esteban Cháves y Juan Sebastián Molano estarán presentes en esta carrera de ocho etapas

Del 5 al 12 de junio se correrá la edición 74 de la Critérium Du Dauphine, donde tres colombianos, Camilo Ardila, Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Esteban Cháves (EF) lucharán por el ‘Grande bouclé‘ de esta carrera, que es la previa al Tour de Francia.

It’s nearly time for the #Dauphine which gets underway on Sunday. Here’s our line-up for the eight-day French stage race 🇫🇷:

A parte de tener en cuenta a los colombianos (Ardila, Molano, Cháves) que estarán presentes en esta edición, ciclistas como Tao Geoghegan (Ineos), Filippo Ganna (Ineos), Damiano Caruso (Bahrain), Enric Mas (Movistar), Primoz Roglic (Jumbo Visma), Wout Van Aert (Jumbo Visma), Chris Froome (Israel) y Remi Cavagna (Quick Step) pelearán por el título y un lugar en el podio ya que parten como favoritos en sus respectivos equipos y conocen la carrera de principio a fin.

