¡Comenzó la versión 105 del Giro de Italia!

En territorio húngaro, se dio inicio a la edición 105 del Giro de Italia, con un recorrido de 195 kilómetros entre Budapest y Visegrád, donde 6 colombianos lucharán por su lugar en el podio.

Los corredores del Androni, Mattia Bais y Filippo Tagliani protagonizaron la fuga del día por más de 80 kilómetros y una diferencia de tres minutos con resto del pelotón, pero a falta de unos pocos kilómetros para la meta esta fue alcanzada y todo el pelotón estaba junto.

Hubo tres caídas durante la etapa, pero que no fueron impedimento para que el holandés 30 (Jumbo Visma) le ganara en el embalaje final de la meta al corredor del Intermaché, Biniam Girmay que fue segundo y al español Pello Bilbao (Bahrain) que fue tercero.

Por el lado de los colombianos, el mejor del día fue Santiago Buitrago (Bahrain) que llegó en el puesto 32. seguido de Iván Ramiro Sosa (Movistar) que fue 34 y Miguel Ángel López que llegó en el puesto 39.

🎥 HIGHLIGHTS – Stage 1️⃣ / Tappa 1️⃣ 🇬🇧 The stakes are high: the first Maglia Rosa is awarded, riders battle for a place in history 🇮🇹 La posta in ballo è alta: si assegna la prima Maglia Rosa, si corre per entrare nella storia. Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/D4d1a9URJl