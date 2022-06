Colombia ya conoce rivales en el Mundial de Voleibol Playa

Las duplas femenina y masculina estarán presentes en la Copa Mundo que tiene como sede la ciudad de Roma.

La ciudad de Jurmala, Letonia, fue el escenario donde se realizó el sorteo de la fase de grupos del Campeonato Mundial de Voleibol Playa 2022, el cual se llevará a cabo del 10 al 19 de junio, en la ciudad de Roma, donde Colombia estará presente con dos duplas, una masculina y una femenina.

Las 48 duplas masculinas y femeninas fueron ubicadas en 12 grupos de todos contra todos, los cuales están conformados por cuatro parejas cada uno. Los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a las rondas eliminatorias. Los ocho equipos restantes que pasaron en tercer lugar en sus grupos, jugarán una ronda de cuatro partidos de perdedor para completar los 32 equipos en el grupo de eliminatorias.

De esas 48 plazas masculinas y femeninas, clasificarán las 25 primeras parejas de cada ranking (incluyendo dos plazas para el anfitrión Italia), con un límite de hasta cuatro parejas por país. Las 25 duplas se determinaron sobre la base de los puntos de entrada del ranking de la FIVB. A las cinco confederaciones continentales también se les asignaron cuatro plazas cada una, lo que representa 20 equipos más, y se otorgaron invitaciones a los tres participantes restantes.* Copiado de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

La dupla colombiana femenina conformada por Diana Ríos y Margarita Guzmán están en el Grupo D, donde se enfrentarán a parejas de Brasil, Canadá y Paraguay.

Por el lado de los hombres, los colombianos Sneider Rivas y Andrés Murray conforman una de las cuatro duplas del Grupo K junto a Suecia, Italia y Tailandia.

2022 Beach World Champs Rome Women’s Pools.

The 12 pools for the 1st phase of the FIVB #BeachVolleyball World Champs Rome were drawn on Tuesday to set the stage for an exciting competition in Rome, Italy 🇮🇹 from June 10-19.

➡️ Full Story: https://t.co/rdsQXT7Qrm pic.twitter.com/cnUu0kkowP

— Beach Volleyball World (@BeachVBWorld) June 1, 2022