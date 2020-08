Cientos de seguidores de Karol G creen que está en embarazo

El éxito de Karol G es innegable. La espectacular mujer se consolidó como una de las representantes más importantes del género del reggaetón en el mundo y disfruta de su buen momento.

La lindísima artista se contagió de COVID-19, pero superó la enfermedad sin problemas y dijo que no dio a conocer la noticia cuando se enteró para no preocupar a su familia y no quitarle el foco a su carrera.

La hermosa paisa tiene una relación muy estable con Anuel AA y muchos de sus seguidores están convencidos de que la mediática pareja espera su primer hijo, mientras que otros piensan que ella subió de peso.

La atractiva cantante ganó cinco galardones en los Premios Juventud y a cientos de espectadores les llamó la atención que intentó cubrirse el vientre cuando dio el discurso por ‘la canción más pegajosa’.

Karol G despertó rumores de embarazo por estas imágenes: