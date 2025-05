Si formas parte del grupo que cobra el SSI, es probable que veas dos ingresos separados en tu cuenta bancaria. Uno al principio del mes y otro justo antes de que se acabe. Y claro, esto puede dar lugar a malentendidos. No, no es un pago adicional, ni un extra especial ni una mejora repentina del programa. No va por ahí la cosa.

La razón es mucho más sencilla. El primer día de junio cae en domingo, y como el SSI nunca paga en fin de semana, el ingreso de ese mes se adelanta. Así que el segundo pago que verás en mayo, ese que llegará el día 30, en realidad corresponde a junio. Es un truco de calendario, un movimiento que ya ha pasado otras veces. Pero como no ocurre todos los meses, a veces desconcierta.

Doble cheque del SSI en mayo pero tiene truco

Recibir dos pagos en menos de 30 días suena bien, claro. Pero ojo, porque eso puede despistar. Imagina que ves el dinero y piensas que tienes más margen, cuando en realidad ese segundo ingreso es el del mes siguiente. Si no tienes presente que en junio no va a entrar nada, puede que te organices mal. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno gasta sin mirar: que luego llegan los problemas.

Esto no es un fallo ni un regalo. Es una norma que sigue el propio programa. Si el día uno de mes cae en fin de semana o en festivo, el dinero se adelanta al último día laborable anterior. Así funciona. No es nuevo ni aleatorio. Pero hay que estar al tanto, porque si te despistas y no reservas lo que corresponde a junio, puede que cuando llegue ese mes te veas con el bolsillo más ligero de lo esperado.

Estos usuarios pueden llegar a cobrar hasta $2,900

No todo el mundo cobra lo mismo, claro. Depende de cada caso. Hay personas que viven solas y reciben el máximo individual, que ronda los $970 mensuales. Luego están las parejas en las que ambos tienen derecho al pago completo. En esos casos, si sumas el doble ingreso de mayo, puedes llegar a ver casi 2,900 dólares en total.

Pero esto no significa que ese sea el nuevo monto mensual, ni mucho menos. Solo es el resultado de recibir dos mensualidades seguidas. Nada más.

Hay muchos factores que influyen. Si tienes otros ingresos, aunque sean pequeños, el SSI puede reducirse. También cuenta si compartes vivienda o si alguien colabora con tus gastos. La cifra final no es una cantidad universal, por eso hay diferencias notables entre unas personas y otras. No es que uno cobre mal y otro bien, es que cada situación personal ajusta el cálculo.

Cómo saber si estás cobrandoel ingreso del SSI que te toca

La mejor manera de no liarse es sencilla: mirar tu cuenta y comprobar lo que te han ingresado. Si has visto dos pagos separados en mayo, lo más probable es que se trate de este ajuste que comentamos. La carta con la explicación puede llegar después. Así que si el ingreso ya está y aún no te ha llegado ningún aviso, no te preocupes. A veces el dinero va más rápido que el correo.

Ahora bien, si no ves el segundo ingreso y crees que te corresponde, entonces sí conviene moverse. No te quedes esperando sin hacer nada. Puedes contactar directamente con la Administración o revisar tu situación online. Mejor despejar dudas cuanto antes, que luego todo va con retraso.