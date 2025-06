Cada vez más beneficiarios del Seguro Social reportan haber recibido mensajes de texto supuestamente enviados por la SSA, en los que se mencionan pagos, retrasos o confirmaciones de depósitos. Estos mensajes no son legítimos. La SSA no envía recordatorios de pagos ni solicita información personal por SMS. Los estafadores suelen incluir enlaces para que confirmes datos o revises un “problema con tu cheque”.

No hagas clic ni proporciones tu número de Seguro Social, cuenta bancaria o cualquier otra información personal. Estos fraudes buscan robar tus datos o acceder a tu dinero. La forma oficial de comunicarse con los beneficiarios sigue siendo por carta, a través del portal my Social Security o por teléfono si ya hay un contacto previo iniciado por ti.

Procede así cuando recibas un supuesto SMS de la SSA

Si te llega un SMS con este tipo de contenido, lo mejor que puedes hacer es no responder y reportarlo de inmediato. Puedes reenviar el mensaje al 7726 (SPAM) y también notificarlo a la SSA a través del sitio oig.ssa.gov, donde recopilan los reportes para rastrear estos fraudes. Bloquea el número y revisa tu cuenta my Social Security para asegurarte de que no haya habido cambios en tus datos.

También es recomendable revisar tus estados bancarios en las fechas de pago para confirmar que todo esté en orden.

Recuerda que nadie del gobierno te pedirá nunca datos personales por SMS ni te ofrecerá acelerar tus pagos. Si algo suena urgente, alarmante o demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Manten tus pagos de la SSA seguros sin recurrir a SMS

Para tener siempre el control sobre tus pagos del Seguro Social, lo mejor es activar tu cuenta my Social Security y revisar directamente allí el calendario, los avisos y cualquier novedad sobre tus depósitos. El portal es gratuito, seguro y actualizado directamente por la SSA. Desde ahí puedes ver las fechas de pago, cambiar tu información bancaria, actualizar tu dirección y monitorear cualquier actividad inusual.

También puedes optar por recibir notificaciones por correo electrónico, que es un canal más seguro que los mensajes de texto. Mantenerte conectado solo por canales oficiales es la mejor forma de proteger tu dinero cada mes.