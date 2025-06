Si estás en un hogar de 7 personas y recibes ayuda alimentaria del programa SNAP, este mes podrías recibir hasta $1,436, dependiendo del estado donde vivas. Algunos territorios aplican un ajuste especial por costo de vida, conocido como COLA, que eleva los beneficios máximos mensuales.

Los pagos de junio ya están en marcha en muchos estados, y el monto exacto varía según tus ingresos, tamaño de familia y si vives en una zona con COLA, como Alaska, Hawái, Guam o las Islas Vírgenes. Si te toca, ya puedes revisar tu depósito en la tarjeta EBT.

Estas son las familias que cobran SNAP de $1,436 en junio

El monto máximo para un hogar de 7 personas en los 48 estados continentales es de $1,386, pero si vives en estados o territorios con COLA, ese valor sube a $1,436. Es el caso de Alaska rural, Hawái o algunas zonas del Pacífico donde el costo de vida es más alto. Eso sí, no todos los beneficiarios reciben la cantidad máxima.

Tu ingreso mensual, los gastos deducibles y si hay personas mayores o con discapacidad en casa son factores clave en el cálculo final. Cada estado tiene su propio calendario de pagos para SNAP. Algunos ya comenzaron el 1 de junio, mientras que otros extienden los depósitos hasta el 28. Puedes verificar la fecha exacta en el sitio web del Departamento de Servicios Humanos o consultando tu cuenta EBT.

Cheques de SNAP ajustados segun crece la familia

Si no has recibido nada aún y ya pasó tu fecha asignada, revisa que tu expediente esté actualizado o llama a tu oficina local del SNAP. A veces los retrasos se deben a renovaciones pendientes o documentos sin entregar. Si tu familia ha crecido, has tenido cambios de ingresos o tus gastos médicos han subido, podrías calificar para un ajuste en tu ayuda SNAP. Actualiza tu información lo antes posible para que el sistema te asigne el monto correcto en los próximos meses.

También puedes pedir una revisión si crees que el cálculo no refleja bien tu situación actual. No hace falta esperar al próximo ciclo: puedes hacerlo en línea o directamente en tu oficina local. Así, te aseguras de recibir toda la ayuda que te corresponde.