Hay quien todavía llama a esto “cupones de alimentos”, aunque hace años que la mecánica cambió por completo y ahora todo funciona con una tarjeta bastante similar a una de débito, que permite comprar productos básicos en supermercados y tiendas autorizadas. El nombre oficial es SNAP y, aunque suene técnico, se trata de una ayuda económica mensual que, sin hacer mucho ruido, permite que miles de familias puedan llenar la nevera cada mes.

No es ningún secreto que el precio de los alimentos no deja de subir, y por eso estos programas se reajustan con el tiempo para que sigan teniendo sentido. En 2025, se aplicó un nuevo ajuste teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el coste de la vida, y ese reajuste sigue en vigor este mes de mayo.

Importe máximo del ingreso de SNAP según el número de familiares en mayo

No hay cambios de última hora, pero se mantienen los importes ya actualizados. Esto quiere decir que, por ejemplo, un hogar compuesto por ocho personas puede recibir hasta un máximo de $1,756. Ojo, eso es el techo, la cantidad más alta, no significa que todo el mundo vaya a recibir lo mismo ni mucho menos, porque aquí nada es fijo ni uniforme, sino que se analiza caso por caso.

Aunque pueda parecer que es solo cuestión de sumar cuántas personas viven en casa y aplicar una tabla, el cálculo es mucho más fino que eso. Para saber qué cantidad corresponde a cada solicitante, el sistema revisa los ingresos reales del hogar, pero no los brutos sin más, sino los ingresos netos una vez aplicadas ciertas deducciones permitidas, como gastos en vivienda, niños a cargo, discapacidad, entre otros.

Esto influye en el monto del ingreso del cheque SNAP en mayo

No es que te ingresen dinero al azar ni por estar apuntado en una lista. Hay que cumplir ciertos requisitos, justificar que se necesita esa ayuda y demostrar que no se tiene acceso a suficientes recursos para mantener una alimentación adecuada. Por eso, quienes dependen de este ingreso suelen conocer bien el proceso y saben que incluso una pequeña variación en sus circunstancias puede afectar al pago del mes siguiente.

Y como cada hogar es un mundo, también lo es la cantidad que se recibe, por eso las comparaciones entre vecinos no tienen mucho sentido, aunque todos estén en el mismo programa.

En el caso de una familia de cuatro personas, por poner un ejemplo bastante habitual, el máximo establecido actualmente es de $975 mensuales. Ahora bien, si esa familia tiene un ingreso extra que no tenía el mes anterior, o si uno de sus miembros empieza a trabajar aunque sea a media jornada, esa cifra puede variar sin previo aviso.

Días de pago de los ingresos del SSI en mayo: cuidado con las fechas

Otra cosa que suele confundir, sobre todo a quienes acaban de entrar en el programa SNAP, es que los pagos no se emiten el mismo día en todo el país. Aunque las normas generales y los importes máximos se fijan a nivel federal, cada estado tiene libertad para organizar su propio calendario de distribución, y eso hace que mientras en un lugar los pagos llegan el día 3, en otro puede ser el día 10, sin que eso suponga un error o un retraso.

La tarjeta que se utiliza para recibir estos pagos se llama EBT, y como ya decíamos antes, funciona igual que una tarjeta bancaria, con la particularidad de que sólo permite comprar productos que estén dentro de lo que se considera alimentación básica. No sirve para adquirir bebidas alcohólicas ni productos no alimentarios como detergentes o cosmética, y tampoco para sacar dinero en efectivo, lo que evita que se use con otros fines.

A veces da la sensación de que este tipo de ayudas son tan pequeñas que apenas hacen diferencia, pero quienes las reciben saben bien que cuando se llega justo a final de mes, esos cientos de dólares marcan la diferencia entre comer algo decente o tirar de latas y arroz hasta que llegue el siguiente ingreso.