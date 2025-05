No todo el mundo se ha enterado, pero desde principios de 2025 el sistema del Seguro Social en Estados Unidos ha cambiado, y bastante. El cambio viene por una nueva ley, la llamada Ley de Equidad del Seguro Social. El nombre suena serio, y lo es, porque elimina dos normas antiguas que llevaban décadas recortando los pagos de miles, millones en realidad, de personas jubiladas.

Si has trabajado como maestro, policía, bombero, o cualquier otro empleo público y además has cotizado alguna vez al Seguro Social, esto te interesa. Y sí, aunque parezca que estas cosas siempre tardan en hacerse realidad, esta vez ya está pasando. El cambio vino directo desde arriba: se firmó a comienzos de año, todavía con Biden en la presidencia.

El cambio de los ingresos para jubilados del Seguro Social que ha modificado todo

Con esta ley desaparecen, por fin, dos viejas conocidas llamadas WEP y GPO. Eran unas reglas que sonaban a chino pero que en la práctica reducían los beneficios de muchas personas simplemente por haber trabajado en empleos no cubiertos del todo por el sistema. Algo así como decirte: “como tú tenías otra pensión, entonces te quitamos de aquí”. Injusto, ¿no?

El cambio legal ha hecho que más de 3 millones de jubilados empiecen a cobrar más. Pero ojo, que no es automático en todos los casos. Se ha comenzado a enviar el dinero extra, sí, pero no todo el mundo ha recibido lo mismo ni en el mismo momento. Algunos vieron un pago retroactivo caer en su cuenta en marzo.

Otros han tenido que esperar un poco más. Desde abril, los pagos mensuales ya deberían llegar ajustados, con la cantidad nueva, la que toca según cada caso.

Trucos para saber si el aumento del cheque de jubilación del Seguro Social es el que te corresponde

Aquí hay un punto importante. Aunque muchos casos se han resuelto automáticamente, hay otros que necesitan revisión manual. Y eso puede alargar el proceso. Desde la propia administración del Seguro Social han dicho que esperan tenerlo todo listo y al día para noviembre. Pero ya sabes cómo va esto: mejor que estés pendiente.

La mejor manera de saber si estás cobrando lo que toca es muy sencilla: mira la carta. Si has recibido una notificación por parte del Seguro Social, ahí tiene que venir reflejado el cambio. Lo normal es que esa carta llegue después del ingreso del pago retroactivo, así que si ves dinero extra en tu cuenta y aún no sabes por qué, no te preocupes: puede que la explicación esté en camino. Ahora bien, si no te ha llegado ni dinero ni carta, ahí sí conviene moverse.

Es tan fácil como contactar con las oficinas del Seguro Social. Mejor hacerlo cuanto antes, porque cuanto más tardes, más se puede retrasar todo. Y si no tienes claro por dónde empezar, el portal online de la SSA también puede ayudarte a comprobar tu situación. Solo asegúrate de tener tus datos actualizados, tanto dirección como cuenta bancaria. Parece una tontería, pero más de uno se ha quedado esperando por no tener eso al día.

Beneficiarios del aumento del Seguro Social: no es para todo

No todo el mundo sale ganando con esta reforma, y es importante decirlo. Los principales beneficiados son los trabajadores del sector público que, en su día, cotizaron al Seguro Social, aunque también tuvieran pensiones por otro lado. Hablamos de perfiles como maestros, policías, trabajadores del gobierno… muchos de ellos bajo el Sistema de Jubilación del Servicio Civil.

También hay personas con empleos en el extranjero que han cotizado en sistemas similares al estadounidense y que ahora entran dentro del ajuste.

Eso sí, la mayoría de empleados estatales y locales —más del 70 %, según se ha dicho— no se ven afectados por estas normas porque ya trabajaban en empleos cubiertos por el Seguro Social. Así que, si estás en ese grupo, seguramente no veas ningún cambio. Lo importante aquí es saber en qué categoría encajas.