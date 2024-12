Los trabajadores retirados, conocidos como jubilados, son un de los cupos de ciudadanos que en Estados Unidos reciben un pago de la Administración del Seguro Social (SSA). Un cheque que esta entidad ingresa de forma mensual y que es fundamental para sus beneficiarios, ya que se trata del principal sustento económico que la mayoría de ellos reciben, tras haber dejado de trabajar y por tanto, de percibir un salario. Algo que no obstante, le corresponde gracias al trabajo ya realizado.

Y es que se trata de una compensación económica, no de una ayuda ni nada parecido. Una compensación económica que además es consecuencia directa del esfuerzo llevado a cabo durante sus años en activo. Es por ello, que para acceder a este dinero, los jubilados deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a edad y años cotizados, entre otras cosas. En en base a estos criterios, que la Administración del Seguro Social (SSA) a su vez, establece la cuantía de cada jubilado. Pues este importe debe estar a la altura de lo aportado por el trabajador en sus años de trayectoria.

Requisito que exige el Seguro Social a los jubilados para no perder la pensión

A pesar de que el pago del Seguro Social a los jubilados es una especie de «devolución» por los años que estando trabajando estos ciudadanos han aportado parte de sus ingresos al estado federal, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social (SSA). Y es que al igual que el Gobierno de Estados Unidos tiene el deber de cumplir con este sistema de pensiones fijado, los ciudadanos se comprometen a cumplir con las normas.

Tanto es así, que la SSA tiene la potestad de retirar el pago del Seguro Social a quien no cumple estos requisitos. Sobre todo, hay uno en particular al que el Gobierno de Estados Unidos da especial importancia. ¿De qué se trata? Pues a grosos modo, no actualizar la información personal o incumplir ciertos procedimientos, son razones suficientes para suspender el pago de un jubilado. La web de la entidad competente establece que alguna de la información obligatoria a comunicar, es:

Cambios de de dirección: Mudanzas o traslados, dentro del país o al extranjero.

Estado civil: Divorcio, matrimonio, etc.

Ingresos: Aumentos de los mismos.

Cambios en el estatus migratorio.

Condenas penales.

No cumplir con el requisito de comunicar estos datos actualizados, puede conllevar no solo la suspensión del pago del Seguro Social, sino que en algunos casos, la SSA puede imponer sanciones económicas. Por tanto, en caso de dudas, lo mejor es comunicar cualquier cambio importante que surja en nuestra vida o al menos, realizar la consulta pertinente para conocer si debe comunicarse.

Así puede evitar perder el pago del Seguro Social

El objetivo que tiene la Administración del Seguro Social (SSA) con esta exigencia, es el de garantizar que se asignan los fondos de forma correcta y evitar posibles irregularidades contra el sistema. Sin embargo, puede ocurrir que algunos beneficiarios desconozcan esta obligación que tienen o simplemente, no sean consciente de la importancia de comunicar algún cambio en su vida. Para ello, te indicamos a continuación qué requiere la SSA para no retirar un pago del Seguro Social a un jubilado: