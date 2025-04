Puede que lo hayas oído ya, o no. Pero el SSDI, el pago por incapacidad que viene del Seguro Social, podría traerte una sorpresa en abril. Y no es poca cosa: hablamos de un cheque que puede alcanzar los $1,590. Claro, no todo el mundo verá esa cantidad exacta, pero ahora lo explicamos bien. Esto no es nuevo. Cada año hacen cuentas, miran cómo suben los precios, y si ven que la vida se ha encarecido (que ya sabemos que sí), actualizan los pagos.

Es lo que se llama COLA, o lo que es lo mismo, el ajuste por el coste de la vida. Para este 2025, el aumento ha sido del 2,5%. Puede parecer poco, pero en los bolsillos se nota, sobre todo si cada céntimo cuenta. Así que, si ya tenías un pago mensual alto, ese pequeño empujón puede dejarte con un ingreso bastante más generoso este mes.

Cómo y cuándo llega el pago del SSDI en abril

Aquí es donde mucha gente se lía. No todos los pagos llegan el mismo día. Depende del día en que naciste, básicamente. Algunos lo reciben al principio del mes, otros más hacia el medio, y otros justo antes de que acabe. Esto se hace así para que todo vaya más ordenado, para evitar colapsos en los sistemas de pago.

Pero claro, si hay un festivo o algo se cruza, puede haber algún retraso. Nada grave, pero conviene saberlo para no alarmarse antes de tiempo.

Por qué van a subir los pagos del SSDI en abril

Lo interesante de este abril no es solo el dinero. Hay algo más, y bastante importante. Este año se ha eliminado una norma que llevaba tiempo restando beneficios a personas que habían trabajado en puestos no cubiertos por el Seguro Social. Funcionarios, maestros en algunos estados… gente que cotizó fuera del sistema y que luego, al pedir su SSDI, veía cómo le recortaban.

Eso ya no está. Se acabó. Ahora, muchas de esas personas recibirán lo que les corresponde sin recortes. Y sin tener que hacer papeleos extras. Pero, ¿todos van a ver los 1.590?

No, esa es la realidad. Ese monto es el máximo que puede llegar alguien con una trayectoria larga de cotización y unas condiciones muy concretas. Pero la gran mayoría recibe menos. Aun así, con el aumento de este año, los pagos han subido, y eso se nota. Aunque sea poco, es algo. Y con lo cara que está la vida, cada ayuda es bienvenida.

Cosas que tienes que tener en cuenta para cobrar el SSDI sin sobresalto

A veces, sin querer, se nos pasa avisar de un cambio de domicilio, o de cuenta bancaria, o incluso de estado civil. Y claro, eso puede dar problemas. Porque si la administración tiene un dato antiguo, puede que el dinero se vaya a otro lado, o se quede en el aire. Lo bueno es que la mayoría de estas cosas se pueden arreglar online o con una simple llamada. Pero claro, hay que acordarse de hacerlo antes de que el lío esté hecho.

¿Y si no llega el pago? Si llega el día y no ves nada en tu cuenta, espera un poco. No saltes directamente al teléfono. A veces los bancos tardan, o hay alguna cuestión técnica. Si después de unos días sigue sin aparecer, entonces sí, toca llamar y ver qué ha pasado. Pero en la mayoría de los casos, el dinero acaba entrando.

Este mes no es uno más. Entre el aumento, los nuevos cambios de normativa y los ajustes individuales de cada caso, abril viene cargado. Para algunos, puede marcar una diferencia real. Ya sea por el aumento del pago, por la eliminación de recortes injustos o simplemente por tener más claro qué esperar del sistema.