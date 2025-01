Primer consejo del día: Busca por todos los cajones de casa, bolsos y bolsillos, y haz acopio de todas las monedas que encuentres. Quizás no lo sabes, pero ese pequeño tesoro puede ser un gran hallazgo que te haga ganar una buena suma de dinero. Y no, no hablamos de encontrar tal cantidad de piezas, que la suma sea de gran valor, hablamos de que con solo un ejemplar, puedas conseguir un importe muy por encima de su valor como forma de pago.

Si no sabes cómo es posible que esto ocurra, es porque no conoces todo lo que el mundo de la numismática puede ofrecer. Una afición que en la actualidad, mueve mucho dinero gracias al gran número de coleccionistas que pujan por piezas de mucho valor. Por tanto, ganar dinero vendiendo monedas, es posible. Sin embargo no todas las monedas son valiosas, por eso el objetivo es conocer y sobre todo, reconocer, las piezas que pueden hacerte ganar una buena suma.

Gana dinero con estas monedas de 50 centavos

¿Tienes ya tus monedas a la vista? Ahora atento, porque vamos a mostrarte un grupo de piezas que tienen mucho valor. En esta ocasión, hablamos de una serie de monedas de 50 centavos, que cuentan con unas características concretas que las hacen muy valiosas. Se trata de una serie de piezas que se acuñaron en la primera mitad del Siglo XX, cuando la directora de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Nellie Tayloe Ross, se propuso incluir el rostro de uno de sus ídolos, Benjamin Franklin, en algunas monedas de la época.

Para reconocer la pieza, debes conocer el diseño de la moneda. En este sentido, en el anverso es donde puedes encontrar el rostro de Benjamin Franklin. En cuanto al reverso, cuenta con el diseño de la conocida campana de la libertad, un símbolo especialmente importante ya que representa la famosa campana que los grandes fundadores hicieron sonar para la primera lectura de la Declaración de Independencia en Filadelfia.

Las monedas de 50 centavos estuvieron llevando el rostro de Franklin hasta el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1964. En este momento, se cambió por un diseño con el busto de Kennedy como homenaje al presidente asesinado. Del mismo modo, estas monedas dejaron de ser un 90 por ciento plata, para alternar este material con cobre, lo cual abarató el coste de fabricación.

Las 13 monedas de Franklin con las que puedes ganar dinero

Son 13 las monedas de las acuñadas con el rostro de Franklin con las que puedes ganar dinero hoy en día. Esto significa, que son muchas las opciones que tienes de ganar una buena suma a cambio de una sola pieza. ¿No merece la pena intentarlo? Así que toma nota, porque según ‘CoinValueChecker’, estas son las 13 monedas de 50 centavos más valiosas en la actualidad: