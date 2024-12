Los pagos del Seguro Social son parte fundamental de la jubilación de un trabajador en Estados Unidos. ¿El motivo? Que se trata del sustento de la persona una vez deja de trabajar. No hay que olvidar, que cuando una persona deja su actividad profesional, no solo está dejando su empleo sino la posibilidad de acceder a un salario. Esto significa, que este pago del Seguro Social se convierte en su único sustento, o el más importante, para no perder su nivel adquisitivo.

No obstante, debemos dejar claro que no se trata de una ayuda económica ni nada por el estilo. Este dinero es una especie de inversión que el trabajador hace durante su tiempo en activo con sus impuestos, y que se le devuelve en forma de pago mensual, una vez da por finalizada su vida laboral. Además, para conseguir este tipo de pago, el trabajador debe cumplir con unos requisitos en cuanto a edad a la que se retira, años cotizados y aportación económica que hiciese durante dichos años.

Edad de jubilación para recibir el pago máximo del Seguro Social

Son tantos los requisitos y los matices que definen la cuantía del pago del Seguro Social que le corresponde a una persona cuando se jubila, que cada trabajador debe calcular su caso concreto. No obstante, lo habitual es que todo el mundo quiera aspirar al pago máximo del Seguro Social. Pues esto significa, tener derecho al importe más alto establecido por la Administración del Seguro Social (SSA) para una persona jubilada. Pero, ¿Qué criterios hay que cumplir?

El primero, la edad. El pago máximo del Seguro Social se concede a quienes se retiran con la edad más alta contemplada para ello. En Estados Unidos, esto son los 70 años. Bien es cierto, que es posible jubilarse a partir de los 62 años, y que la edad plena de jubilación está entre los 66 y 67 años, sin embargo, para aumentar el monto del cheque de jubilación, el trabajador debe contemplar retirarse a los 70 años.

Pero, ¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que el Seguro Social paga a los jubilados que se retiran a los 70 años? En Estados Unidos los trabajadores que decidan esperar hasta cumplir los 70 años para retirarse recibirán del Seguro Social 4,873 dólares al mes. Cabe recordar, que la cuantía total que cada persona recibe depende de la edad a la que se retires una persona, así como del historial laboral.

Quiénes reciben hoy el pago del Seguro Social por jubilación

Hoy miércoles 20 de noviembre es día de pago del Seguro Social. Esto significa, que muchos beneficiarios esperan hoy el ingreso de su dinero. Sin embargo, no todos recibirán hoy su cheque. ¿Por qué? No se trata de ningún tipo de desigualdad, sino que este hecho responde a una organización de ingreso escalonado que tiene establecida la Administración del Seguro Social (SSA). Una fórmula para programar cada pago y que cada beneficiario sepa cuando cobra.

Pero, ¿De qué depende dicho sistema? Del día de cumpleaños del beneficiario. No se trata de un orden por edad, ni por antigüedad, ni por ningún otro criterio que pueda sentar una desigualdad entre los beneficiarios. Se trata de un modo aleatorio que sigue un criterio simple, el día de nacimiento, para organizar los días de pago.

En este sentido, lo primero que hay que tener claro es que el Seguro Social tiene establecido como día de pago el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. En base a estos días, y al criterio de los días de nacimiento, la planificación queda establecida de la siguiente manera: