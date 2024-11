Para todo aquel que es beneficiario del Seguro Social, déjame decirte que no habrá pagos programados esta semana. No te asustes, esto no significa que te vayas a quedar sin tu cheque, sino que la Administración del Seguro Social (SSA) emite beneficios cada mes a jubilados, personas con discapacidades y familiares de trabajadores fallecidos, entre otros. Con diferentes categorías de pago y más de 70 millones de estadounidenses, los depósitos no siempre se realizan al mismo tiempo.

En general, el orden de pago depende de la fecha de nacimiento del beneficiario, con algunas excepciones. Por ejemplo, quienes han estado recibiendo beneficios antes de mayo de 1997 o quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) generalmente reciben sus pagos en la primera semana del mes.

Anuncio importante de la Administración del Seguro Social en noviembre

Los beneficiarios que no reciben SSI y que comenzaron a cobrar después de mayo de 1997 suelen recibir sus pagos el segundo miércoles del mes, que suele ser la segunda semana. Sin embargo, en noviembre, este pago está programado para el día 13, que cae en la tercera semana del mes.

Este cambio en las fechas de pago puede parecer un retraso, pero no lo es. Simplemente, ocurre que el segundo miércoles de noviembre coincide con la tercera semana. Los nacidos entre el 1 y el 10 del mes recibirán su pago en esa fecha, el 13 de noviembre.

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 recibirán su pago el 20 de noviembre, mientras que los nacidos entre el 21 y el 31 lo recibirán el 27. Los beneficiarios del SSI también recibirán su cheque a finales de noviembre para cubrir diciembre, ya que la fecha de pago habitual cae en fin de semana.

Si un beneficiario no recibe su pago en la fecha programada, la SSA sugiere esperar tres días hábiles antes de comunicarse con él. Los sábados, domingos y feriados no cuentan como días hábiles.

La Seguridad Social aumentará pronto: conoce cuál será el monto

Como ya lo mencionamos a principios de octubre, se prevé un aumento del 2,5% en los beneficios de la Seguridad Social en 2025, ajustados al costo de vida. Para un beneficiario que actualmente recibe $1,870 al mes, esto podría significar un aumento de aproximadamente $46,80 el próximo año.

Una analista de políticas de Seguridad Social y Medicare, Mary Johnson, señaló: “Este COLA de 2025 será el más bajo desde 2021, a pesar de que los precios de artículos esenciales como la vivienda, los alimentos y los seguros aún persisten”.

Cabe precisar que el COLA de 2023 fue del 8,7%, el más alto desde 1981, en respuesta a la alta inflación durante y después de la pandemia. Aun así, Johnson cree que, aunque el Costo de Vida de 2025 sea menor, sigue siendo un ajuste promedio.