El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada en Estados Unidos de gestionar todo lo que a impuestos se refiere en el país. Es por eso que realiza labora de recaudación, revisión de declaraciones fiscales, vigilancia para que se cumpla con la legislación fiscal, y castigo, para quienes no lleguen a cumplir con sus obligaciones. Esto significa, que además de gestionar todos los procedimientos, persiguen a quienes no cumplen con lo establecido en esta materia en la ley.

No obstante, para filtrar a qué contribuyentes vigilar de forma más exhaustiva, el IRS cuenta con unos baremos a partir de los cuales, ponen el foco en una persona. El baremo principal se mide en base a las deudas. Si tienes deudas, tienes más opciones de que te vigilen. Sin embargo, no todas las cantidades son significativas. En este sentido, el límite del IRS para poner el foco en un contribuyente, son los 10,000 dólares. No obstante, además de las deudas, el IRS te puede vigilar por:

Incumplir reiteradamente con las obligaciones fiscales. Ser reincidente en impagos al IRS es un motivo de riesgo que te pone bajo vigilancia.

No cumplir con el pago acordado. Si una persona negocia un plan de pagos con el IRS y no lo cumple, este organismo lo pondrá en vigilancia llegando incluso al embargo.

Irregularidades por las que el IRS te puede embargar

Como ya hemos visto, son varios los motivos por los que el IRS puede decidir poner el foco de vigilancia sobre una persona. Sin embargo, hay uno que en especial hace saltar las alarmas y que además, es el más habitual. Se trata de no declarar todos los ingresos que se perciben. Hay contribuyentes que en su declaración fiscal, no incluyen los ingresos reales que han tenido en el año. Pero, ¿Puede el IRS detectar este fraude? Lo cierto es que sí.

El IRS cuenta con mecanismos mediante los cuales, detectar si una persona ha defraudado y no ha declarado todos sus ingresos. Se trata de un seguimiento que tienen potestad para llevar a cabo utilizando entidades bancarias y empleadores. Además, tienen herramientas tecnológicas como el Document Matching Program, que cuenta con la habilidad de comparar la información de las declaraciones y otro tipo de información conseguida, como pueden ser formularios W-2 o 1099.

De este modo, pueden detectar si hay incoherencia entre una declaración y los ingresos reales. Pero, ¿Qué ocurre si el IRS detecta una infracción? Que abre una auditoría cuyo primer paso es enviar una comunicación formal al contribuyente advirtiéndole de que podría ser embargado si no cumple con sus obligaciones. En este sentido, el IRS puede disponer en el embargo de bienes del contribuyente como:

Salarios: Lo normal es aplicar un embargo parcial a los ingresos regulares, para dejar una parte para seguir viviendo.

Propiedades: registrar gravámenes sobre bienes inmuebles u otros activos.

Cuentas bancarias: congelar y retirar fondos directamente.

Reembolsos de impuestos futuros: retener devoluciones para cubrir deudas existentes.

¿Qué puedes hacer para evitar el embargo?

El IRS es un órgano que se encarga de gestionar y vigilar que todos los ciudadanos cumplan con el pago de sus impuestos y demás obligaciones fiscales. De hecho, desde el Gobierno de Estados Unidos afirman que «El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) provee a los contribuyentes de Estados Unidos ayuda para entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias según la ley de impuestos«. Así que trabajan en pro del ciudadano.

Esto significa que si temes al IRS, es porque algo no estás haciendo bien. Si has cometido algún error y quieres evitar un embargo u otra consecuencia de una auditoría, toma nota, porque esto es lo que debes hacer:

Declarar los ingresos correctamente: No ocultar ninguna fuente de ingresos.

Pagar o negociar deudas: si no se puede pagar de inmediato, solicitar un plan de pago o negociar una oferta en compromiso (reducir la deuda total).

Responder a las notificaciones: ignorar cartas del IRS puede escalar la situación rápidamente.

¿Qué sucede si no tienes los recursos para pagar la deuda con el IRS?

Si no puedes cubrir tu deuda con el IRS (Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.) de inmediato, existen opciones como planes de pago a plazos, acuerdos de oferta de transacción (“offer in compromise”) o la clasificación de tu cuenta como “no sujeto a cobro actualmente” (“currently not collectible”). Sin embargo, no pagar puede conllevar intereses, multas y acciones de cobro. Es fundamental buscar asesoría profesional para revisar tu situación y llegar a un acuerdo con el IRS.