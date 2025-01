¿Has oído hablar del cheque de estímulo que muchos recibieron durante la pandemia de COVID-19? Es una ayuda económica que el gobierno de Estados Unidos aprobó para echar una mano a las familias y trabajadores que se vieron afectados por la crisis. El problema es que, a día de hoy, más de un millón de personas todavía no lo han recibido. Sí, has leído bien, un millón.

¿Por qué pasa esto? Pues resulta que muchas de esas personas no presentaron su declaración de impuestos en 2021 o no reclamaron el Crédito de Recuperación de Reembolso en el formulario correspondiente. Vamos, que el dinero estaba ahí, pero no se solicitó correctamente.

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar el cheque de estímulo?

El IRS (el Servicio de Rentas Internas) se ha puesto manos a la obra para solucionar esto. Están intentando que los pagos lleguen automáticamente a quienes cumplen los requisitos. Pero, ojo, si tú no has declarado tus impuestos todavía, no todo está perdido.

Aquí viene la buena noticia: todavía hay tiempo. Si eres de los que no han presentado la declaración de impuestos de 2021, puedes hacerlo hasta el 15 de abril de 2025. Eso sí, después de esa fecha, el dinero desaparecerá. Literalmente. Lo que pase es que el Departamento del Tesoro se quedará con esos fondos, y tú ya no podrás reclamarlos.

¿Quién puede recibir esta ayuda?

Antes de correr a presentar nada, vamos a lo básico: ¿cumples los requisitos? Porque no todo el mundo puede acceder a este cheque de estímulo. Aquí te dejo los límites de ingresos:

Si eres soltero , tu ingreso bruto ajustado debe ser igual o menor a 75.000 dólares.

, tu ingreso bruto ajustado debe ser igual o menor a 75.000 dólares. Si eres cabeza de familia , no puedes superar los 112.500 dólares.

, no puedes superar los 112.500 dólares. Si estás casado y presentas la declaración conjunta, el límite es de 150.000 dólares.

Si tus ingresos están por encima de estas cifras, no te preocupes, porque podrías recibir una cantidad parcial, dependiendo de cuánto ganes exactamente.

¿Cómo vas a recibir tu cheque?

Si ya presentaste tu declaración de impuestos en 2021, pero no reclamaste el Crédito de Recuperación de Reembolso, estás de suerte. El IRS se encargará de enviarte el cheque automáticamente. No tendrás que hacer nada más.

Sin embargo, si todavía no has presentado la declaración, no hay magia aquí. Tendrás que ponerte manos a la obra y completarla antes de la fecha límite. Y cuanto antes lo hagas, mejor, porque así evitas posibles retrasos o errores en el proceso.

¿Y si no has recibido nada todavía?

Puede que estés leyendo esto y pienses: «Cumplo los requisitos, pero no he visto ni rastro del cheque». Tranquilo, aquí tienes algunas cosas que puedes hacer para resolverlo:

Revisa tu declaración de impuestos : asegúrate de que todo está en orden y que reclamaste correctamente el Crédito de Recuperación de Reembolso.

: asegúrate de que todo está en orden y que reclamaste correctamente el Crédito de Recuperación de Reembolso. Contacta con el IRS : sí, puede ser un poco tedioso, pero a veces es la única forma de aclarar dudas sobre tu elegibilidad o el estado de tu pago.

: sí, puede ser un poco tedioso, pero a veces es la única forma de aclarar dudas sobre tu elegibilidad o el estado de tu pago. Presenta tu declaración: si no lo has hecho aún, recuerda que el plazo es hasta el 15 de abril de 2025.

Facilidades del IRS para simplificar el proceso

El IRS ha hecho algunos cambios para facilitar todo esto. Según el comisionado Danny Werfel, quieren minimizar los dolores de cabeza de los contribuyentes y asegurarse de que el dinero llegue a quienes les corresponde. Por eso, los pagos serán automáticos para quienes cumplan con los criterios.

Esto significa que no tendrás que pasar por complicados trámites adicionales, como presentar declaraciones enmendadas, algo que normalmente podría ser un dolor de cabeza.

Este cheque de estímulo de 1.400 dólares puede marcar una gran diferencia para muchas personas. Si estás en el grupo de quienes aún no lo han recibido, no te quedes de brazos cruzados. Verifica si cumples con los requisitos y haz lo necesario para reclamarlo.

Recuerda, la fecha límite es el 15 de abril de 2025. Puede parecer que tienes mucho tiempo, pero cuanto antes lo gestiones, menos problemas tendrás. ¡No dejes que se te escape esta ayuda que, al final del día, es tu dinero!