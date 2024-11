El icónico billete de 1 dólar podría comenzar a desaparecer gradualmente en los próximos años. Bank of America anunció cambios en la aceptación de dólares de bajo valor como el mencionado billete. Al igual que otras instituciones financieras, se están volviendo más estrictos con el estado del efectivo que se puede depositar. Esto se debe a la creciente preocupación por la circulación de dinero falso.

¿Qué hacer ahora que Bank of America ya no acepta billetes de $1 dañados?

Está decidido. Bank of America ya no aceptará billetes de $1 muy dañados. En su lugar, deberá llevarlos a una oficina oficial del gobierno federal o a ciertas sucursales bancarias que se ocupen de billetes dañados. Si su billete está dañado, busque los siguientes signos de desgaste que ya no se aceptan:

Desgarros o rasgaduras importantes.

Faltan esquinas o recortes.

Manchas permanentes de tinta, grasa u otras sustancias.

Quemaduras parciales.

Billetes desgastados hasta el punto de no ser fácilmente reconocibles.

Los cajeros automáticos tampoco aceptan billetes que estén significativamente dañados, al igual que las grandes tiendas como Target y Walmart. Sin embargo, es importante señalar que aún se aceptan billetes con un pequeño desgaste. El problema principal es si el billete está tan dañado que resulta difícil determinar su autenticidad.

Intentos de frenar la circulación de dinero falso

En 2023, el Servicio Secreto de Estados Unidos confiscó 22 millones de dólares en dinero falso. El Servicio Secreto de Estados Unidos nació de la necesidad de detener la circulación de dinero falso durante la Guerra Civil. “La amenaza de la moneda estadounidense falsificada para el sistema financiero de Estados Unidos sigue evolucionando. Los avances tecnológicos, la disponibilidad de dispositivos de escaneo e impresión y la adopción del dólar estadounidense por parte de las naciones como su moneda de curso legal han exacerbado la amenaza global”, cita el Servicio Secreto.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estima que actualmente circulan en la economía entre 70 y 200 millones de dólares en dinero falso. A pesar de que el dinero en efectivo se está eliminando cada vez más y de que los pagos en línea están cada vez más extendidos, el efectivo sigue representando un gran porcentaje de los pagos y los intercambios monetarios. Curiosamente, Hollywood es una de las mayores fuentes de dinero falso debido a su uso en las películas como atrezzo.

Los billetes viejos y dañados tienen más probabilidades de ser falsos

Actualmente, si presenta un billete roto y al menos la mitad del mismo todavía está intacto y se puede demostrar que es auténtico, puede cambiarlo por uno auténtico. Si su billete ha sido dañado por quemadura o completamente triturado, deberá llevarlo a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP). Se trata de una agencia gubernamental dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que diseña y produce una variedad de productos de seguridad para el gobierno de los Estados Unidos, incluidos los billetes de la Reserva Federal.

La buena noticia es que todavía es posible cambiar los billetes dañados por otros nuevos, pero esto requerirá un mayor esfuerzo de su parte. Para evitar la circulación de dinero falso, es necesario establecer requisitos más estrictos sobre dónde llevar los billetes dañados para preservar la autenticidad del efectivo.