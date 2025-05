El Seguro Social a partir de enero de 2025 ha aumentado los pagos mensuales de millones de personas. El incremento es del 2,5 %, y aunque puede parecer poco, para muchos supone unos 600 dólares extra al año.

No está nada mal si pensamos en cómo suben los precios últimamente, ¿verdad? El ajuste, que se conoce como COLA (Ajuste por Costo de Vida), intenta equilibrar un poco la balanza frente a la inflación, que ya sabemos que no da tregua.

Ajuste por costo de vida del Seguro Social para 2025

El COLA no es algo que se inventen sobre la marcha. Se calcula mirando el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, el famoso CPI-W. Básicamente, si ese índice sube respecto al año anterior, el Seguro Social también sube los pagos.

Así de sencillo, aunque el proceso por detrás tenga sus complicaciones. En octubre de 2024, se cerraron los datos y se decidió este 2,5 % para 2025.

Si ya estabas cobrando alguna prestación del Seguro Social en diciembre de 2024, o si recibías el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), no tienes que hacer nada especial. El ajuste se aplica de forma automática. Ni formularios, ni llamadas, ni líos.

¿Cómo se calcula el aumento del COLA ?

Se basa en el aumento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para trabajadores asalariados urbanos y administrativos (CPI-W). Este aumento se mide desde el tercer trimestre del año pasado hasta el tercer trimestre de este año.

La diferencia entre los datos del CPI-W de este año y el anterior decide cuánto aumentarán los pagos del Seguro Social el próximo año. Si no hay un aumento en el CPI-W, no puede haber un COLA ese año. Esto ha ocurrido algunas veces, más recientemente en 2016.

Después de que se anuncia el COLA, los beneficiarios pueden calcular sus nuevos pagos. Solo deben sumar el porcentaje de aumento a su beneficio actual. Sin embargo, el cálculo oficial lo realiza la SSA de manera individual.

Aunque haya un COLA, los beneficiarios pueden no ver todo el aumento. Esto sucede si las primas de Medicare Parte B suben, estas primas, que se deducen del Seguro Social en un 70%, pueden compensar parte del ajuste.

Su aviso del COLA y el ingreso del Seguro Social

Ahora bien, ¿qué significa este 2,5 % en números que podamos tocar? Pongamos un ejemplo rápido. Una persona jubilada que cobre $2,400 al mes verá cómo en 2025 su pago sube unos $60 más cada mes.

Que no parece una fortuna, pero al cabo del año son $720 extra, que ya ayudan a tapar algún agujero o darse algún capricho. Para quienes cobran el SSI, la subida es proporcional, aunque claro, como las cantidades de base son más bajas, el incremento también lo será.

Eso sí, es importante aclarar un malentendido que corre por ahí. No es que en mayo vaya a llegar un pago único de $600 de golpe. No, no funciona así. La subida es mensual, repartida en los pagos normales durante todo el año.

Los límites de pago que debes tener en cuenta para tu ingreso del Seguro Social

El ajuste del Seguro Social beneficia a la gran mayoría, pero no a todo el mundo por igual. En 2025, el tope de ingresos sujetos a cotización sube a $176,100 . Y hay más: si sigues trabajando pero aún no has llegado a la edad plena de jubilación, hay un límite de ingresos que puedes tener antes de que te recorten el beneficio.

Si ganas más de $23,400 en ese caso, podrías ver una reducción. Para quienes cumplen la edad plena en 2025, el límite será de $62,160. No está de más tenerlo presente para evitar sorpresas.

¿Habrá más subidas del Seguro Social en 2025?

Aunque este ajuste del 2,5 % es un alivio para muchos, no todo son buenas noticias si miramos a largo plazo. Los informes de los fideicomisarios del Seguro Social llevan tiempo avisando de que, si no se hacen cambios, el fondo fiduciario podría agotarse en las próximas décadas.

Hablamos de cosas serias: posibles recortes de beneficios o, como otra opción, subidas de impuestos sobre las nóminas para mantener el sistema funcionando. Vamos, que el tema está sobre la mesa y no parece sencillo de resolver.

Fuente: https://www.ssa.gov/espanol/noticias/cola/