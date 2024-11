Quedan menos de dos meses para que comience un nuevo año, y los jubilados ya están pendiente de los cambios que puedan suceder en su pago del Seguro Social. Uno de ellos, es el del COLA o Ajuste por Costo de Vida, esto es un índice que indica cuánto se han encarecido los gastos básicos de la vida y en base a ello, ajusta los pagos de los beneficiarios del Seguro Social. Es la forma que tiene la administración de compensar a los beneficiarios con el objeto de no perder nivel adquisitivo.

Y es que si hay algo fundamental para los jubilados, es contar con una cuantía en su pago con la que poder mantener su nivel de vida una vez dejan de trabajar. No hay que olvidar, que llegado ese momento, estos ciudadanos dejan de trabajar y por tanto, de percibir un salario. No obstante, aunque el aumento de los cheques por el COLA es del mismo porcentaje para todos, no todos los jubilados reciben el mismo dinero. Pues esta cuantía depende de la edad a la que se jubilaran, de los años cotizados y de los ingresos mientras estaban en activo.

COLA: Uno de los grandes cambios para 2025

El COLA o Ajuste por Coste de Vida, es un mecanismo con el que cuenta el Gobierno de Estados Unidos para garantizar que el nivel adquisitivo de los beneficiarios del Seguro Social, no se vea perjudicado a causa de la inflación. Concretamente, se basa en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), recogidos desde el tercer trimestre del año anterior.

Por tanto, solo si este índice aumenta, significa que hay un encarecimiento de los gastos más básicos para vivir y por tanto, hay un aumento del COLA. En este sentido, las previsiones indican ya que para 2025, el incremento del COLA estará en torno al 2,5 por ciento en los pagos a los beneficiarios del Seguro Social. Así pues, es una buena noticia porque es la herramienta para que los beneficiarios no pierdan nivel adquisitivo, pero en ningún caso es una subida económica como tal.

De hecho, este aumento está por debajo de los esperado. No obstante, la empresa de asesoramiento financiero y de inversiones, ‘The Motley Fool’, ha señalado que «un COLA superior al promedio refleja una inflación también superior al promedio, lo cual ha sido muy dañino para el valor de la Seguridad Social«. Esto significa que aunque el aumento por el COLA sea menor a otros años, esto es positivo, pues significa que la inflación media ha sido también menor.

Jubilación a los 62 años: Pago desde el 1 de enero

Para saber la cuantía exacta de los pagos del Seguro Social al acceder a la jubilación en Estados Unidos en un año en concreto, deben tenerse en cuenta factores como:

La edad a la que decide jubilarse una persona. En Estados Unidos, es posible jubilarse al cumplir los 62 años. No obstante, para acceder al 100 por cien del pago del Seguro Social, el trabajador debe acceder a la jubilación, según su año de nacimiento, entre los 66 y los 67 años. Además, es posible seguir trabajando hasta los 70 años. Cabe señalar, que si una persona se jubila a los 62 años, sufrirá una reducción de su pago.

Los ingresos medios que haya tenido el trabajador a lo largo de su vida, y por tanto, cuánto haya contribuido al Seguro Social en esos años en activo.

COLA o Ajuste por Costo de Vida. Cada año el Seguro Social ajusta el importe de sus pagos conforme a este indicativo.

Contando con todo lo anterior, se estima el pago que recibe una persona cuando se retira. En este sentido, el cambio más significativo en cuanto a los importes que comenzarán a recibir los beneficiarios a partir de enero de 2025, será el del aumento del COLA que se estima que rondará el 2,5 por ciento. Por tanto, si tu jubilación es a los 62 años, el pago mensual podría estar entre los $1,200 y los $1,600.