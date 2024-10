Esa codiciada hora extra para millones de estadounidenses llegará a principios de noviembre, cuando los relojes se «atrasarán» una hora y el horario de verano llegará a su fin este año. El cambio de hora se reanudará en marzo, cuando los relojes se «adelanten» y perdamos una hora. El objetivo del cambio de hora, que se produce dos veces al año, es añadir más luz de día por las mañanas y por las tardes, según la época del año y la posición del hemisferio norte respecto del sol.

El cambio de hora puede ser desconcertante, ya que altera los patrones de sueño y los horarios internos de los niños pequeños y las mascotas. Pero nos guste o no, el cambio de hora se acerca rápidamente.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2024?

El horario de verano finalizará este año a las 2 a. m., hora local, del domingo 3 de noviembre, cuando «retrocedemos» y ganamos una hora extra de sueño. El próximo año comenzará de nuevo el domingo 9 de marzo de 2025.

¿Todos los estados respetan el horario de verano?

No todos los estados y territorios de EE. UU. participan en el horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona no observan este cambio debido a su clima desértico. Además, Arizona no sigue este régimen (con la excepción de la Nación Navajo). Después de que la mayor parte de los EE. UU. adoptara la Ley de Horario Uniforme, el estado consideró que no había una buena razón para ajustar los relojes para que la puesta del sol se produjera una hora más tarde durante los meses más calurosos del año.

También hay otros cinco territorios estadounidenses que no participan:

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

La Nación Navajo, ubicada en partes de Arizona, Utah y Nuevo México, sí sigue el horario de verano.

Hawái es el otro estado que no observa el horario de verano. Debido a su proximidad al ecuador, no hay mucha variación entre las horas de luz del día durante el año.

Cómo reacciona el cuerpo a la luz

El cerebro tiene un reloj maestro que se activa con la exposición a la luz solar y a la oscuridad. Este ritmo circadiano es un ciclo de aproximadamente 24 horas que determina cuándo nos entra sueño y cuándo estamos más alerta. Los patrones cambian con la edad, una de las razones por las que los jóvenes que se levantan temprano se convierten en adolescentes difíciles de despertar.

La luz de la mañana restablece el ritmo. Al anochecer, los niveles de una hormona llamada melatonina comienzan a aumentar, lo que provoca somnolencia. Demasiada luz por la noche (esa hora adicional por el horario de verano) retrasa ese aumento y el ciclo se desincroniza.

Y es que el reloj circadiano afecta a más que el sueño, también influye en cosas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las hormonas del estrés y el metabolismo.

¿Cómo afectan los cambios de horario al sueño?

Incluso un cambio de hora en el reloj puede alterar los horarios de sueño, porque aunque los relojes cambien, los horarios de inicio del trabajo y la escuela siguen siendo los mismos.

Esto es un problema porque muchas personas ya padecen de falta de sueño. Aproximadamente 1 de cada 3 adultos estadounidenses duerme menos de las siete horas recomendadas por noche, y más de la mitad de los adolescentes estadounidenses no duermen las ocho horas recomendadas por noche entre semana.

La falta de sueño está relacionada con enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo, obesidad y muchos otros problemas.

Cómo prepararse para el cambio de hora

Algunas personas intentan prepararse para el cambio de horario, modificando poco a poco su hora de acostarse en los días previos al cambio. Existen formas de facilitar la adaptación, como recibir más luz solar para restablecer el ritmo circadiano y lograr un sueño saludable.