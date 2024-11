La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado de forma oficial que el Ajuste por Costo de Vida, conocido como COLA, aumentará un 2,5 por ciento en 2025. Este aumento repercutirá de forma directa en los cheques de los beneficiarios del Seguro Social, por lo que a partir de enero, cobrarán una mayor cuantía. El propósito del COLA no es otro que equilibrar la economía de los beneficiarios que han visto como se ha encarecido la vida a causa de la inflación.

Cabe recordar, que de estos pagos dependen un gran número de personas en Estados Unidos, entre ellos, jubilados, personas con alguna incapacidad y sobrevivientes. Un sector de la población que quedaría vulnerable de no ser por estos cheques. No obstante, no se trata de un aumento del dinero que se les facilita en sí. Es decir, sí recibirán más dinero, pero la causa es el encarecimiento del coste de vida, por tanto, este aumento por el COLA lo único que consigue es que los beneficiarios no vean perjudicado su nivel adquisitivo.

Así aumenta el pago medio del Seguro Social en 2025 por el COLA

Quedan menos de dos meses para que se empiece a notar el aumento del 2,5 por ciento del Ajuste por Costo de Vida o COLA en los cheques de los beneficiarios del Seguro Social. Y es que tras hacerse oficial por el Gobierno de Estados Unidos, son muchas las personas que esperan esta subida de sus ingresos para poder hacer frente al encarecimiento de los gastos más básicos del día a día que ha propiciado el impacto de la inflación.

No obstante, muchos ciudadanos están aún a la espera de comprobar si este aumento es suficiente. Es por ello, que la pregunta más generalizada gira en torno a cuánto aumentará esta subida del COLA los cheques del Seguro Social. No hay que olvidar, que son aproximadamente 72.5 millones las personas que reciben estos pagos. Pues bien, a grosso modo, el pago medio de los beneficiarios del Seguro Social va a aumentar en 2025 en torno a 50 dólares.

Esto significa, que casi 72.5 millones de personas recibirán durante 2025, unos 600 dólares más que en este año 2024. En cualquier caso, es importante conocer la situación concreta de cada beneficiario para establecer una cuantía media mensual. En este sentido, la Administración del Seguro Social (SSA) ha señalado que:

Jubilados: $1,976 dólares mensuales.

Parejas jubiladas: $3,089 dólares mensuales.

Madre viuda con 2 hijos: $3,761 dólares mensuales.

Viuda sin hijos: $1,832 dólares mensuales.

Persona trabajadora con alguna discapacidad, cónyuge con uno o más hijos: $2,826 dólares mensuales.

Pago promedio de la SSA para trabajador discapacitado: $1,580 dólares mensuales.

En cuanto a las cuantías máximas que van a recibir los beneficiarios del Seguro Social en 2025 gracias al aumento del costo de vida:

Pago máximo de la SSA para un trabajador en plena edad de jubilación: $4,018 dólares mensuales.

Estándar de pago federal del SSI por individuo: $967 dólares mensuales.

Estándar de pago federal del SSI por pareja: $1,450 dólares mensuales.

Estándar de pago federal del SSI por persona esencial: $484 dólares mensuales.

La razón de ser del COLA

Garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorados por la inflación, es la principal razón de ser del Ajuste por Costo de Vida o COLA, según la Administración del Seguro Social (SSA).

Pero para establecer si sube o no el porcentaje del COLA cada año, se hace un cálculo en base al aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA.