“Vengo a buscar esa estrella anhelada”: Luis Carlos Ruiz

Luis Carlos Ruiz llegó a Millonarios para intentar calmar los problemas de definición que sufrió el club en los últimos semestres.

El delantero de 35 años tendrá su primera experiencia en el equipo ‘Embajador’ al cual llega como el refuerzo princicpal para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Ruiz logró ser uno de los goleadores del primer campeonato del 2022 y llega proveniente de Cortuluá.

Luis Carlos ya tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta de Millonarios y desde hace un par de días entrena oficialmente con sus compañeros. El futbolista ha sido la primera y única contratación del club bogotano hasta el momento y espera tener un gran torneo para darle una nueva estrella al equipo.

El jugador habló para el canal oficial de Millonarios y expresó sus sensaciones al estar en uno de los equipos más grandes del país, hay que recordar que Ruiz ya tuvo la oportunidad de estar con Atlético Nacional.“Llegar a Millonarios es una alegría enorme, estoy muy contento de estar acá y hacer parte de este gran club. Vengo con un pensamiento y un deseo de ganar. Mi competitividad es bastante alta y eso va a ser favorable para el equipo”, expresó Luis Carlos Ruiz en MFCTV.

Para nadie es un secreto que club ‘Embajador’ era el gran favorito para llevarse la primera estrella del año, pero no logró sostener su buen nivel en los cuadrangulares y su parte más crítica fue la definición, para esto se contrató a Ruiz del que esperan pueda estar entre los goleadores del campeonato nuevamente.

“Me agrada mucho el estilo de juego del equipo, fue el mejor equipo del torneo, pero tristemente por el formato no se benefició el mejor y por eso no logra el título como lo merece, pero para mi es muy motivante que el profe me tenga en cuenta”.

Millonarios sigue espera anunciar más contrataciones en los próximos días y lo único claro por el momento es que Luis Carlos Ruiz espera darle la estrella tan anhelada en los últimos semestres a los hinchas azules. “Vengo a entregar todo por el club, tratar de marcar muchos goles y buscar esa estrella anhelada”.