Ricardo ‘El Caballo’ Márquez habló durante la presentación como nuevo jugador de Unión Magdalena y allí se refirió al tiempo que visitó la camiseta de Millonarios, donde no le fue como esperaba.

No obstante, para el delantero, este fue una etapa en la que ganó bastante y hoy en día es un jugador más maduro. “Tenía 21 años cuando me fui, era muy joven, una promesa que apenas estaba comenzando”.

+ No le dieron la oportunidad en Millonarios y ya firmó con Flamengo

Y agregó que “llego con un gran técnico, un gran club, de los más grandes de Colombia. Esa era una responsabilidad brava, difícil. Si no me fue muy bien tenía que aprender algunas otras cosas: madurez”.

Lo que aprendió en Millonarios. “Estoy más centrado en el fútbol, con mejores movimientos, con más técnica y con mejor fútbol. Ya no soy el mismo jugador de antes, el mismo joven. Espero y aspiro salir adelante con ese proyecto. Vengo no solo porque el profesor me trajo sino por las ganas mías de querer estar en el club”.

Sobre su salida del Embajador enfatizó en que “varias veces les manifesté que quería volver al Unión a ayudarlos a salir de cualquier circunstancia. Hoy en día llego al Unión como un jugador mucho más afianzado, con más partidos y una trayectoria diferente, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que hizo goles importantes para el club y que viene de una final también. Este es un Ricardo Márquez que viene a aportar experiencia y aportar a los jóvenes para sacar adelante esto”.

“Aprendí del profesor Gamero y hasta de los directivos porque son personas muy serias. Allá me quisieron mucho y quieren lo mejor para mí”, finalizó.