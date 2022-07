Titular de Millos ante Unión. ¿Quién por Llinás?

Millonarios buscará el liderato en la visita a Unión Magdalena, uno de los únicos dos equipos que lo superan en la tabla. No juegan Andrés Llinás ni Ricardo Márquez.

Los dos están lesionados. Bajas sensibles. El local pierde a su goleador por molestias físicas que tuvo en el juego anterior. Por eso no tendrá la posibilidad de enfrentar a su exequipo en un momento en el que está en racha anotadora: 4 partidos, 4 goles. En el visitante no estará Andrés Llinás. “Presenta una carga muscular y por precaución no ha sido convocado para el partido”, informó el club.

Los 11 elegidos en Millonarios ante Unión Magdalena

Álvaro Montero; Israel Alba, Juan Pablo Vargas, José Abad Cuenú, Elvis Perlaza; Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira, David Mackálister Silva; Daniel Ruiz, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz.

Suplentes: Juan Moreno, Óscar Vanegas, Juan Camilo García, Daniel Cataño, Édgar Guerra, Jáder Valencia y Diego Herazo.

¡Vamos todos unidos! 🔵⚪️🌊🌴🏔🏟@ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para enfrentar al Unión Magdalena. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/qSAvv7p2WG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 31, 2022

Y así va Unión Magdalena

Carlos Bejarano; James Castro, Juan Vacca, Nicolás Gil, Brayan Correa; Agostino Spina, Fabián Cantillo, Jairo Palomino; Ronaldo Lora, Isaac Camargo y Diego Chávez.