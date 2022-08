¿Si Alberto Gamero no es campeón se va de Millonarios?

Millonarios tiene la urgencia de título, expresada en el pedido de los hinchas. También es objetivo en el club, reiterado por el propio Alberto Gamero.

Ahora bien, que lo logre es un tema sobre el cual inciden muchos detalles. Ha estado cerca y con su llegada a la dirección técnico Alberto Gamero debe estar tranquilo de haber logrado empatía total con el club. Creen en su idea, se afianzan conceptos y este Millonarios de hoy es gran protagonista, siempre metido en el lote de los candidatos fuertes para conseguir la estrella.

“Acá estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseos de darle la estrella a Millonarios, estoy luchando lo que más pueda. Los directivos me han tratado bien, los hinchas también. Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda de contrato, nunca me quisiera ir”, dijo hace poco el entrenador en una charla con los medios de comunicación.

Dado el caso, como suele ocurrir en el fútbol, que el máximo objetivo deportivo se escape de nuevo: ¿Será el final del ciclo de Gamero? El mismo técnico no o ve así; por el contrario, está cómodo en el club.

La pelota, entonces, pasa al campo de los directivos. Saber si se ha pensado en darle una suerte de ultimátum al entrenador. De si en Millonarios, como piensan algunos hinchas, se agotó la paciencia en caso de pasar otra vez en blanco, sin títulos.

Durante una charla con el programa de Casa Azul Radio TV, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, se refirió a la situación de Gamero. “Lo más importante es ser campeón y por eso trabaja el profesor Gamero. Nosotros lo apoyamos para lograr ese objetivo”.

Millonarios – La Casa Azul – Entrevista Presidente Camacho https://t.co/GhrsBEviY3 — Casa Azul Radio TV (@CasaAzulRadioTV) August 4, 2022

Luego, en respuesta directa a si se ha pensado por ahí en cerrar este ciclo, Camacho fue enfático: “Nosotros seguiremos apoyando y el profesor nunca he tenido en entredicho. Tenemos enorme satisfacción de la forma como nos integramos directivas, cuerpo técnico y jugadores y eso hace que tengamos un buen ambiente y moral muy alta”.

De ser así, entonces Alberto Gamero, por tiempo, fijará una especie de récord en Millonarios. Con este serán 3 años de proceso, algo poco habitual en la institución y en el mismo fútbol colombiano como tal.