¿Por qué no jugará el ‘Caballo’ Márquez contra Millonarios?

Márquez, que se está destacando con el Unión Magdalena, no fue incluido en la nómina de convocados que recibirá a Millonarios, su exclub.

La diferencia entre el Caballo Márquez del Unión Magdalena con el que jugó dos años en Millonarios sorprende a todos. Durante mucho tiempo el cuadro capitalino esperó que el delantero samario se consolidara y mostrara toda la potencia y el poderío goleador que exhibió en su primer ciclo con el club del que es hincha. Lo cierto es que volvió a Santa Marta y volvió a ser el mismo de antes, y la afición bogotana se pregunta por qué.

+ ¿Jugará Juan Pablo Vargas frente a Unión Magdalena?: Gamero respondió

Este semestre, el delantero ha ganado el 50% de los duelos y ha marcado 4 goles y hecho 1 asistencia, números que lo tienen como el máximo anotador y al Unión Magdalena como parcial líder de la Liga BetPlay. Él es la carta ganadora para salvarse del descenso a final de año. Parecía que todo estaba dado para que Márquez enfrentara a Millonarios y lo vacunara en el Sierra Nevada, pero no será así. Claudio Rodríguez no lo convocó para este encuentro de la quinta fecha.

🗣️|| CONVOCADOS 🔥 Este el grupo de jugadores citados para disputar el partido de la F5 frente a Millonarios fc ¡Vamos por la victoria Bananeros!💪#Soplaelciclón #Sisepuede 🔵🔴🌪 pic.twitter.com/Hnr4OWRFmI — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) July 30, 2022



Sucede que el pasado 23 de julio el Caballo tuvo que ser reemplazado en el duelo contra Deportivo Pasto por sufrir un golpe. Tal parece que no ha podido recuperarse del todo y el cuerpo técnico del Ciclón Bananero no lo quiere arriesgar. La hinchada de Millos puede estar tranquila: no tendrá que sufrir la inexorable ley del ex por parte de un jugador tan criticado. Eso sí, es muy probable que en 2023 vuelva a vestirse de azul. Más todavía cuando está demostrando que sí tiene condiciones para ser un goleador en el fútbol colombiano.