¡No molesten más con Gamero y la Selección Colombia!

Con la eliminación de Colombia, la estabilidad de Reinaldo Rueda quedó en el limbo. Alberto Gamero comienza a ser mencionado.

Es cierto que desde su llegada a Millonarios y con el tiempo de trabajo que lleva en el equipo, Gamero muestra la importancia del largo plazo. Además, su idea de juego convence, atrae. Ahora que piden un cambio de aires en la Selección, con renovación en muchos aspectos, un entrenador con su perfil no se puede pasar por alto.

Sin embargo: ¿Por qué insisten tanto con el tema? Las últimas apariciones del técnico al servicio de Millonarios ante los medios de comunicación conducen a interrogantes como: ¿le interesa la selección Colombia?, ¿se vería allí?

Si aún no confirman qué pasará con Reinaldo Rueda (dicen que su contrato terminaba automáticamente si la Selección no iba a Catar 2022): ¿por qué tanta insistencia con Gamero y la Selección?

El técnico, a su manera, ha llevado el tema en forma prudente. Primero se refirió a Reinaldo Rueda, expresándole su solidaridad. Una especie de respaldo entre colegas. Además, dejó claro que Rueda está al frente de la Tricolor.

Lo último que dijo Gamero sobre la Selección

“Hoy en día tenemos un técnico en la Selección. Si bien es cierto que no salieron las cosas, yo respeto y lo admiro (a Reinaldo Rueda). Si teneos ese cupo lleno, no hay que buscarlo. Lo de la selección, todo a su debido tiempo. Algún día habrá un puesto ahí y se fijarán en mí. Hoy no miro allá, estoy mirando a Millonarios, esa ilusión de salir campeón aquí”.