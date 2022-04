La Copa BetPlay es una deuda fuerte que tiene Millonarios, eliminado en las dos anteriores ediciones de una forma que no se corresponde con las expectativas.

En el 2020, eliminados en octavos de final a manos de Alianza Petrolera. Ese mismo equipo, pero una ronda previa, también acabó con las esperanzas azules durante la edición 2021. Por eso el sinsabor.

La Copa BetPlay 2022 debería ser de reivindicación para Millonarios. Además, este torneo deja un cupo a ronda previa de Copa Libertadores. Otra razón de importancia sobre esta competición es la oportunidad que abre para ver a nuevos talentos del club, aquellos que emergen de la cantera. Una vitrina.

Copa BetPlay: Clasificados a los octavos de final

La ronda que se disputa en esta oportunidad es la de octavos de final. Para ella se hizo el sorteo. Ingresan los 8 clubes ganadores en la Fase III:

Unión Magdalena, Fortaleza, Tigres, Once Caldas, Santa Fe, Jaguares, Atlético Bucaramanga y resta por conocer un equipo más, que sale de la llave entre el Deportivo Pereira y Águilas Doradas.

Millonarios se encuentra en el otro bombo, donde yacen los clubes que este año tienen o ya estuvieron en torneo internacional. Deportes Tolima, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, América de Cali, La Equidad y el Independiente Medellín.

Procedimiento para el sorteo

Según Dimayor, las 16 escuadras se distribuyen en ocho llaves. Se jugará en dos partidos, uno de ida y el otro de vuelta (local y visitante). Millonarios es local en el juego de ida.

Rival de Millonarios en la Copa BetPlay

Duro. Será Jaguares, serie que inicia en el estadio El Campín y luego finaliza en la ciudad de Montería. Así quedaron los cruces:

Llave 1: América de Cali vs. Unión Magdalena

Llave 2: Deportivo Cali vs. Fortaleza

Llave 3: Independiente Medellín vs. Tigres

Llave 4: Atlético Nacional vs. Once Caldas

Llave 5: Junior de Barranquilla vs. Santa Fe

Llave 6: Tolima vs. Pereira /Águilas Doradas

Llave 7: Millonarios vs. Jaguares

Llave 8: La Equidad vs. Bucaramanga

Fechas para la disputa de la Copa BetPlay

Octavos de final

20 de abril

11 de mayo

Cuartos de final

13 de julio

27 de julio

Semifinal

24 de agosto

14 de septiembre

Final

28 de septiembre

123 de octubre