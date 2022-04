Botafogo preguntó por un jugador de Millonarios

En Millonarios lo saben no solo los dirigentes, también los hinchas. De esta camada muchos irán al exterior. Ya llegan ofertas, como una del Botafogo de Brasil.

Hay talento y juventud. Millonarios se alista para hacer importantes ventas de jugadores en un mediano plazo. O muy corto. Depende del poder económico que tengan las propuestas, si están a la altura de lo pretendido por el jugador y el club con el cual tienen contrato en la actualidad.

Salvo el caso de Felipe Román, quien aún sigue sin renovar con Millonarios y todo indica que seguiría así, hay otros jugadores del club con opciones de salir. Negocios con los cuales el club aspira a sumar ingresos considerables.

Por ejemplo, de Brasil surgió una oferta por Daniel Ruiz. Según el portal de Mundo Millos (bastante recomendado para quienes deseen seguir sus transmisiones en vivo), Botafogo lanzó una propuesta por el talentoso jugador bogotano.

No prosperó porque en el club quieren que salga por un valor superior a los 5 millones de dólares. O igualan esa cifra, ponen más. Pero menos dinero que ese, no. Daniel seguirá en el equipo hasta tanto no existan una mejor oferta; además, es un jugador indispensable para el plantel Embajador.