Millonarios, nuevamente es el líder de la Liga Betlay, algo que ya se volvió costumbre en los dirigidos por Alberto Gamero que no han podido alzar un título.

Esto es una de las críticas constantes que le hacen al DT del cuadro Embajador, pues su equipo juega bien, se nota el trabajo en las inferiores. Ahora tiene un portero con mucha seguridad como lo es Álvaro Montero, lo que ilusiona a la hinchada para este 2022 más allá de su prematura eliminación en Copa Libertadores.

+ Millonarios en clásicos de visitante con Gamero: invicto y 3 victorias

+ Primer gol de Larry Vásquez en Millonarios: ¡De visitante a Santa Fe!

Sin embargo, si este año no hay título, el proceso de Gamero culminaría. Esto no asusta para nada al estratega que aspira levantar un título con Millonarios.

“Yo a mis jugadores ahora les digo ‘espero que no vayamos a cambiar’, porque un equipo no puede cambiar tanto. Este equipo lo hemos tratado de mentalizar para que como se juega de local, se juegue de visitante. A veces nosotros tratamos de imponer pero el rival también trabaja y obliga a otra cosa, pero la idea es que de visitante salimos a buscar el partido”, inició el profe en entrevista con para Caracol Radio.

Luego habló de la posibilidad de salir. “Yo no le temo a eso. Siempre trato que, a donde que llego, quiero salir campeón y si no se da y uno tiene que irse pues hay que hacerlo, no hay problema. Millonarios ha hecho buena campaña, un proyecto importante con buena camada de jugadores, si no se sale campeón y hay que irse, no tengo problema”.