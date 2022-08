Millonarios confirmó las lesiones de dos de sus más recientes fichajes

Millonarios ultima detalles para enfrentar a Deportivo Cali en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2022 – II , juego que se llevará a cabo en el estadio El Campín, de Bogotá.

Antes de dar a conocer la lista de convocado, el club confirmó las bajas de dos de sus más recientes incorporaciones, quienes no estarán ante el necesitado cuadro ‘Azucarero’.

+ ¿Si Alberto Gamero no es campeón se va de Millonarios?

Daniel Cataño e Israel Alba no harán parte de los concentrados. El primero sufrió una lesión muscular grado 1 y no podrá ser convocado. Ya se encuentra en el proceso de recuperación.

Entre tanto, el lateral sufrió en el partido ante Unión Magdalena una contusión en el empeine del pie derecho, quien también ya inició trabajaos de recuperación.

+ Santiago Montoya volvió a hablar de la hinchada de Millonarios

Millonarios informa que Daniel Cataño sufrió una lesión muscular grado 1 y no podrá ser convocado para el partido vs Deportivo Cali. El jugador ya se encuentra el proceso de recuperación. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/aCwRbs9cN3

— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 5, 2022

MIllonarios FC informa que el jugador Israel Alba no será convocado para el juego vs Deportivo Cali debido a que sufrió, en el partido vs Unión, una fuerte contusión en el empeine del pie derecho. El defensor ya se encuentra avanzado en su proceso de recuperación. pic.twitter.com/bU7opzGuY4

— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 5, 2022